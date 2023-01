QUANTO VALE LA CULTURA?

Mentre la Sanità scivola nel baratro,la Giunta Regionale decide di mercificare la Cultura esternalizzando la Saison Culturelle, addirittura anche ladirezione artistica con una presumibile deriva verso la mediocre quantità a scapito della qualità. Pays d’AosteSouverain promotore della Cultura, del patrimonio Artistico e Linguistico Valdostano esprime grandepreoccupazione ed invita dunque la V commissione a integrare la delibera affinché il denaro di noi Valdostani siaspeso per valorizzare la nostra Cultura, anche con un’ottica meno Aostacentrica e più regionale.

COMBIEN VAUT LA CULTURE?

Alors que la Santé glisse dans le gouffre, la Junte Régionale décide de marchandiser la Culture en externalisant la Saison Culturelle, voire la directionartistique avec une dérive présumée vers la quantité médiocre au détriment de la qualité. Pays d'Aoste Souverainpromoteur du patrimoine culturel, artistique et linguistique valdôtain exprime une grande inquiétude, invite donc la5ème commission à intégrer la résolution de la Junte afin que l'argent de nous Valdôtains soit dépensé pourvaloriser notre culture, même avec une perspective moins centrée sur Aoste et plus régionale.