Almanach de samedi 14 janvier Le Saint Sauveur

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 14 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 15 gennaio

Torino, Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione episcopale di Mons. Alessandro Giraudo

Vescovo Ausiliare di Torino

LE MESSAGER RICORDA Le Saint Sauveur

La Chiesa celebra Santa Nino (Nouné, Nina, Cristiana) Apostola della Georgia

Georgia al di là del Mar Nero, santa Nino: da prigioniera cristiana, per la santità della sua vita ottenne da parte di tutti rispetto e ammirazione tali da attirare alla fede di Cristo la regina stessa, il cui figlio aveva guarito con le sue preghiere, il re e tutta la sua gente.

Il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 17,03.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)