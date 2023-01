L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: arroganza da parte del Consiglio Valle

Non mi ero particolarmente interessata alle vicende della legge elettorale valdostana, però per come è stata bocciata la possibilità di referendum da parte del Consiglio, ho provato un certo fastidio.

Ho percepito una certa arroganza da parte del Consiglio ed anche nelle successive giustificazioni alla loro bocciatura, una certa mancanza di rispetto verso le due consigliere, facendo accenno anche al loro limitato peso politico e al presunto populismo di questa istanza.

Comunque anche la Legge regionale a cui si fa riferimento, per giustificare la bocciatura, può essere sempre impugnata presso la Corte Costituzionale, qualora si ravvisi un contrasto con le Leggi dello Stato.

Da profana ritengo ce ne siano gli estremi. D’altra parte hanno contattato costituzionalisti che potranno ragguagliarle in merito.

Mi auguro non finisca qui.

Cordiali saluti. Una lettrice.