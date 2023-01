Bonus sociale 2023, il limite ISEE per il bonus luce e gas sale a 15mila euro

Quest’anno ( 2023) più famiglie potranno accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas, grazie all’innalzamento della soglia ISEE disposta dall’Autorità Arera. In particolare, potranno richiedere lo sconto in bolletta le famiglie con ISEE fino a 15mila euro (per l’idrico il tetto ISEE resta 8.265 euro).