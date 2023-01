Levata di scudi di Patoué eun meuzecca per esternalizzazione Saison

Le Centre d'études francoprovençales, plus d'un demi siècle d'activités à Saint-Nicolas et dans l'aire francoprovençale

"Se dopo decenni di Saisons organizzate direttamente dalla amministrazione regionale esistono criticità forse non è la Saison a dover essere esternalizzata". E' dura la presa di posizione di PEM contro la delibera della giunta regionale che esternalizzazione lla gestione tecnico amministrativa e artistica del teatro Splendor e della Saison Culturelle.

Per pur non entrando nel merito politico della scelta, PEM " esprime stupore sulle motivazione della scelta: «non vi é vivacità imprenditoriale privata… », oppure per «le criticità » evidenziate dallo studio legale incaricato e fatte proprie dalla Giunta.

PEM auspica che in quinta Commissione consiliare "magari anche a seguito di audizioni dei rappresentanti dell’infinità di realtà culturali valdostane: musicali, teatrali, coralistiche e via dicendo" che la delibera venga integrata nel progetto guida, "specificamente nella parte della direzione artistica", prevedendo e salvaguardando "la promozione della cultura valdostana che sta lentamente morendo davanti agli occhi di tutti".

A tal proposito cita "lo stato d'allarme in cui vivono istituzioni come il Brel o come il Centre d'Etudes Francoprovençales René Willien, uno sprovvisto di dirigente dedicato, e l'altro dell'immobile in cui svolgere le attività, senza contare la Maison de Mosses di Runaz, sede dell'Avas, su cui pende l'alienazione come una spada di Damocle".