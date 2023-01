Nuove aperture provvisorie strada Pré Saint Didier - La Thuile

Per i prossimi due fine settimana, la strada statale 26 per La Thuile, colpita da una frana il giorno di Natale, sarà nuovamente aperta in modalità provvisoria. La riapertura è prevista dalle 8 di sabato 14 gennaio alle 8 di lunedì 16 gennaio, e dalle 8 di sabato 21 gennaio alle 8 di lunedì 23 gennaio. Come per la riapertura dello scorso fine settimana, l'utilizzo temporaneo della strada statale sarà consentito a senso unico in discesa verso Pré-Saint-Didier e il fondovalle, con salita per La Thuile dalla strada del colle San Carlo.

Quanto alla riapertura definitiva della strada, questa potrebbe già avvenire "entro il fine settimana della prossima settimana", dice in aula l'assessore alle Opere pubbliche della Regione Valle d'Aosta, Carlo Marzi (nella foto), rispondendo ad alcune iniziative proposte dai consiglieri della Lega Erik Lavy, Stefano Aggravi e Raffaella Foudraz. Se i tempi saranno rispettati sarà revocata la riapertura temporanea del penultimo fine settimana di gennaio.





Intanto, i lavori di realizzazione del rilevato paramassi "stanno procedendo, seppur condizionati nei tempi dalle rigide temperature e dalle recenti e prossime nevicate, e si prevede che possano essere ultimati entro la fine della prossima settimana", si legge nella nota. L'opera presenta una lunghezza di 43 metri per una altezza di 5,5 metri. "La sua altezza- spiega l'assessorato- è variata anche in funzione della difficoltà di scavare un vallo a monte, a causa della presenza di un cavo di proprietà della Cva da 132.000 volt, che presenta tempi troppo lunghi per essere spostato e che obbliga alla preparazione di un fosso a monte del cavo e del rilevato".

Il costo complessivo delle opere, tra Regione e Anas, è stimato sino ad ora in 300.000 euro, al netto di eventuali ulteriori problematiche che man mano potrebbero emergere. Nel frattempo, prosegue l'impegno della struttura regionale della viabilità nel monitorare e mantenere pulita la strada per il colle San Carlo da neve e ghiaccio: "Nell'ultimo periodo- conclude la nota-, sono state rilevanti le attività dirette allo sgombero della neve e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio sulla pavimentazione stradale".