Vota e taci

Senza entrare nel merito del possibile quesito referendario sulla riforma della legge elettorale regionale, c’è da dire che il referendum è lo strumento per eccellenza della democrazia di cui dispongono i cittadini per esprimere la propria opinione su una dato problema.

Ma ieri 26 consiglieri regionali hanno detto non alla richiesta di referendum per la riforma della legge elettorale regionale. Sette consiglieri regionali pilatescamente si sono astenuti. Su un tema così importante Pd e Forza Italia non sanno cosa fare e si astengono. Si astengono invece di esprimersi per il sì o il no. Alla richiesta di referendum si sono dette d’accordo Erika Guichardaz e Chiara Minelli consigliere di Progetto Civio Progressista.

E’ una vera vergogna che ci sia chi siede in piazza Deffeyes contrario a dare la voce ai valdostani e altri che non sanno che pesci pigliare e si lavano le mani. Sì! si lavano le mano ma si sporcano la coscienza.

In sintesi hanno detto tutti, salvo Erika Guichardaz e Chiara Minelli, che non vogliono sapere cosa pensano i cittadini sulla legge elettorale regionale

Non si trattava di esprimere un parere sul una legge regionale ma dire se la legge attuale è da cambiare oppure.

Giustamente, il Comitato promotore del referendum ha sottolineato il fatto che 3.363 valdostani abbiano firmato per un referendum consultivo sulla riforma elettorale regionale e che altre centinaia di cittadini abbiano lanciato un Appello al Consiglio regionale per deliberare lo svolgimento di tale referendum non conta nulla per 33 consiglieri regionali su 35 che si sono espressi contro la richiesta.

Vale la pena ricordare che il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un "sì" o con un "no" su un tema oggetto di discussione.

Per questo è scandaloso che 33 consiglieri regionali abbiano messo il bavaglio ai valdostani che, per assurdo, avrebbero potuto esprimersi in modo contrario alla riforma della legge.

Hanno tarpato le ali alla democrazia diretta. Dopo avere eliminato la lingua francese nell’assunzione delle figure sanitarie ora ci hanno tolto anche possibilità di decidere se vogliamo o non modificare la legge elettorale. Quale altro colpo all'autonomia stanno studiando in piazza Deffeyes?

Per loro, noi dobbiamo votare e tacere.