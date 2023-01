Linea Bianca tra le nevi e le acque della Valtournenche

Con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi si partirà alla volta di Cervinia per scoprire l’origine e le peculiarità delle grandi riserve di acqua ai piedi della Gran Becca approfondendone le problematiche legate ai cambiamenti climatici.

Dal Cervino al Monte Rosa le vette saranno protagoniste di una puntata spettacolare tra alpinismo, sport e sostenibilità con un interessante e quanto mai attuale approfondimento sulla diga del Goillet, capolavoro di ingegneria e imponente serbatoio di alta montagna, fondamentale per l’approvvigionamento di acqua, durante tutto l’anno, a beneficio delle comunità locali.

Sul coronamento della diga del Goillet, un invaso con sbarramento di quasi 50 metri d’altezza, l’Amministratore Delegato di CVA, Giuseppe Argirò, illustrerà l’importanza del comparto idroelettrico per la Valle d’Aosta e nella sfida globale verso transizione energetica, sottolineando come il cambiamento climatico abbia conseguenze importanti anche in termini di produzione idroelettrica.

Il caldo anomalo, i ghiacciai che si ritirano e le sempre minore quantità di neve incidono notevolmente sull’economia valdostana: sul comprensorio sciistico del Cervino, con il presidente degli impianti Federico Maquignaz, per commentare la decisione storica dell’anno scorso con la quale per la prima volta, sono state annullate le discese maschili e femminili di Coppa del Mondo.

Le trasformazioni climatiche saranno affrontate anche dal punto di vista della sicurezza: sul ghiacciaio del Cervino con gli esperti si tratterà la problematica questione dei crepacci, improvvise fessure dei ghiacciai, sempre più frequenti proprio a causa dei cambiamenti climatici.

Dalle nevi ai pascoli per scoprire un luogo magico, circondati solo dal suono della natura: nel comune di Valtournenche, incastonato tra le montagne, il piccolo borgo montano di Cheneil, spettacolare “balcone” sul Cervino.

A Loz, dove ancora oggi si vive di allevamento, per la rubrica i “Mestieri della Montagna”, Lino Zani sarà alle prese con i meravigliosi esemplari di razza valdostana, calandosi nei panni dell’apprendista stalliere.

La puntata chiuderà con un “brivido” di dolcezza: a Valtournenche per scoprire un’originale rivisitazione della famosa tarte tatin preparata con mele Renette unite, però, a un particolare gelato alla cannella.