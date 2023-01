L’OPINIONE DI VDA APERTA: Per difendere e ricostruire la sanità pubblica serve più coraggio

Rispetto al disegno di legge in materia di reclutamento di personale da parte dell’azienda USL della Valle d’Aosta, VdA aperta chiede più coraggio e propone un emendamento migliorativo.

Per i prossimi 3 anni chiediamo, vista la situazione d'emergenza della sanità valdostana, di consentire l'assunzione a tempo indeterminato anche di personale sanitario e di operatori socio-sanitari che non superino l'esame di francese.

Con l'emendamento presentato dalle Consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli, con le quali abbiamo lavorato e condiviso il testo, vogliamo potenziare l'efficacia del disegno di legge della Giunta, prevedendo che – sempre in via sperimentale per il triennio 2023/2025 - il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari che non superano la preliminare prova di accertamento linguistico, siano comunque ammessi alle prove successive e, qualora le superino, siano inclusi in apposite graduatorie separate che, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie o di mancata approvazione delle medesime per assenza di candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono essere utilizzate dall’azienda USL per assunzioni a tempo indeterminato, senza corresponsione dell’indennità di bilinguismo.

La scelta di una graduatoria parallela per la sola assunzione a tempo determinato non è infatti sufficiente, considerato il contesto di concorrenza, nella ricerca di risorse umane, attualmente vigente non solo in Italia, ma nel resto dell'Europa. Sono numerosi, infatti, i concorsi previsti su tutto il territorio nazionale, per contratti a tempo indeterminato, ed è quindi probabile che i soggetti interessati preferiscano procedure concorsuali aventi come sbocco il contratto a tempo indeterminato, anziché un'assunzione a tempo determinato, eventualmente trasformabile in indeterminato, solo previo il superamento di un esame di conoscenza di una lingua che difficilmente può essere appresa in soli 3 anni (se si intende garantire l'attuale serietà della prova).

Si tratta di giungere, in considerazione dell'attuale contesto e della Costituzione materiale, ad un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della salute, che deve essere garantito dalla Regione nell’ambito delle sue competenze legislative e amministrative, e quello appunto di tutela e promozione del bilinguismo.

In questo peculiare caso, la conoscenza della lingua francese garantisce comunque una priorità rispetto all'assunzione, attuando il principio di bilinguismo, secondo una logica più inclusiva della preferenza tra candidati, anziché quello, escludente, che prevede un rapporto di lavoro precario, per chi non supera l'esame di francese.