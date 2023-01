Riaperto il bando per il sostegno all’agriturismo del Psr

Aperto il bando per i sostegni previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022 destinati a finanziare l’avvio e lo sviluppo di attività agrituristiche. Il sostegno, riguardante le spese per il recupero, la nuova costruzione o l’ampliamento di fabbricati da destinare all’attività agrituristica e per l’acquisto di arredamento per i locali strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, è concesso alle imprese agricole iscritte all’Elenco Regionale operatori agrituristici (Eroa) e il cui titolare sia iscritto all’Inps in qualità di Coltivatore Diretto (Cd), in caso di impresa individuale, o almeno lo sia uno dei soci, per le imprese in forma societaria. Il sostegno è pari al 50 per cento delle spese ammesse.

La disponibilità dei fondi ammonta a 522mila 200 euro. Le domande dovranno essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale entro il 18 febbraio 2023. Per l’abilitazione al Sian è necessario inviare il modulo di attivazione all’indirizzo di posta elettronica assistenza-sian@regione.vda.it almeno 20 giorni prima del termine del bando. È possibile contattare, per informazioni generali sul bando, i referenti della Struttura competente ai numeri 0165 275214 o 275367, oppure, per eventuali dubbi sulla presentazione delle domande, lo Sportello Unico al numero 0165 275357. Gli uffici della sede dell’Assessorato a Saint-Christophe sono aperti dalle 9 alle 14 il martedì e il giovedì.