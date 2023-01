Cresce la fiducia tra gli imprenditori valdostani

Rispetto alla rilevazione di settembre migliora il clima di fiducia dell’imprenditoria valdostana ed i risultati dell’indagine per il primo trimestre 2023 delineano uno scenario di attesa basato sulla cautela circa le aspettative degli imprenditori per il prossimo trimestre.

Gli indicatori si mantengono su valori stabili o di lieve crescita per produzione, ordini e occupazione. In miglioramento il dato sull’occupazione che passa da +2,17% del trimestre precedente ad un + 12,77% dell’attuale. In leggero aumento il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che si attesta su di un +6,82% ma che si mantiene comunque su livelli fisiologici.

Migliora di poco il dato relativo alla produzione che si attesta per il primo trimestre 2023 su di un +17,02%. In miglioramento anche il dato sugli ordinativi che passa da +9,30% della precedente rilevazione ad un +18,18%. Buon andamento anche per il dato sull’export che passa da un +8,00% del trimestre precedente ad un +26,09% dell’attuale.

Varia un poco la composizione del carnet ordini, in particolare diminuiscono le aziende con ordini per meno di un mese che passano da un +34,29% del trimestre precedente ad un +13,33% dell’attuale. Aumentano invece quelle con visibilità 1-3 mesi (da +28,57% a + 33,33%). Aumentano significativamente quelle con visibilità oltre i tre mesi (da + 37,14% a +53,33%).

Sostanzialmente stabile il dato sugli investimenti: quello per ampliamenti si attesta su di un +41,94%, quello per sostituzioni su di un +35,48%. In diminuzione rispetto allo scorso trimestre la percentuale degli imprenditori che non prevede di fare nessun investimento che si attesta su di un +23%.

In miglioramento il tasso di utilizzo impianti che si attesta su di un +74,52%. La media complessiva dei tempi di pagamento è di 54 giorni (dato in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione) e di 60 giorni per la Pubblica Amministrazione.

Diminuisce notevolmente il numero di imprese che segnalano ritardi negli incassi passando da un +52,17% del trimestre precedente ad un +34,78% dell’attuale.