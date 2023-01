Il Consiglio Valle ha ricordato Papa emerito Benedetto XVI  

Durante il suo Pontificato, Papa Ratzinger ha trascorso tre soggiorni a Introd nelle estati del 2005, 2006 e 2009, e come evocato dal Presidente del Consiglio Alberto Bertin, «dedicandosi alla preghiera e alla lettura nel silenzio e a contatto con la natura.»

Sono intervenuti i Consiglieri della Lega VdA: per il Capogruppo Andrea Manfrin, Papa Ratzinger è stato uno «straordinario teologo, un santo, pensatore raffinato, coscienza critica, rigoroso interprete e coraggioso politico», mentre Luca Distort ha parlato di «uomo il cui Magistero ha accompagnato la Chiesa con la dolcezza del pastore e il rigore del teologo: ha sempre scelto la verità, difeso e custodito il mandato evangelico "voi siete nel mondo ma non del mondo" e, così, lottatore instancabile e senza timore.»

Pour le Vice-Chef du groupe AV-VdAU, Corrado Jordan, «sa renonciation au Pontificat a été un acte courageux et révolutionnaire, pris dans sa complète solitude et responsabilité, pour lequel il entrera dans l'histoire.»

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha ricordato che «la sua presenza, in continuità con quella di Papa Giovanni Paolo II, è stata per la nostra comunità un momento di forte identificazione e di grande orgoglio.»

Il Capogruppo di Stella Alpina, Carlo Marzi, ha parlato di «una figura teologica eccezionale, cardine di una Chiesa intesa come luogo della memoria delle radici cristiane della nostra Civiltà.»

«Amante delle nostre montagne quali luogo di meditazione e preghiera - ha dichiarato il Capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis -, amava immergersi nella lettura e ammirare con gratitudine il paesaggio.»

Per la Consigliera di PCP Chiara Minelli, «i due Papi, Francesco e Benedetto, hanno saputo rispettarsi e rappresentare l'unità della Chiesa nella sua diversità, rappresentando due modelli del Cristianesimo, che non dovrebbero essere messi in contrapposizione e sottoposti a strumentalizzazioni.»

«Una figura complessa e profonda, Benedetto XVI si definiva "un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore", sapendo coniugare, con spontaneità, un altissimo spessore teologico e culturale con un'umanità attenta e partecipativa. Amava le nostre montagne, la nostra Valle, il nostro popolo e da esso era ricambiato», ha detto il Consigliere Augusto Rollandin (PlA).

Petizione "Il riscaldamento non è un lusso"

Il Presidente Bertin ha riferito sulla petizione popolare "Il riscaldamento non è un lusso" presentata il 25 ottobre 2022 e assegnata alle Commissioni terza e quarta: «La petizione - ha specificato - è stata rinviata all'esame dell'Ufficio di Presidenza a seguito di quanto dichiarato dai promotori durante l'audizione nelle Commissioni: infatti, è emerso che il testo della petizione sarebbe stato redatto dopo l'inizio della raccolta delle firme. Il 20 dicembre 2022, l'Ufficio di Presidenza ha quindi deliberato di considerare valide solo le firme dei due referenti apposte in calce al testo della petizione ma non quelle contenute nei moduli allegati, dando atto che l'istruttoria si esaurisce in Commissione in quanto la petizione è corredata da un numero di firme inferiore a cinquecento.»