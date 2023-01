Depositata una risoluzione per l'istituzione di una sottocommissione per la riforma del sistema elettorale

Facendo seguito alla discussione avvenuta in Aula sulla tematica della riforma elettorale, i gruppi consiliari di maggioranza UV, AV-VdAU, FP-PD, SA, GM hanno proposto una risoluzione volta a impegnare la prima Commissione consiliare a elaborare - entro la pausa estiva - una proposta di legge regionale di riforma dell'attuale sistema elettorale e della forma di governo, da approvare entro e non oltre la fine del 2023.

La risoluzione è stata sottoscritta anche dai gruppi Lega VdA, PlA e FI.

«I programmi elettorali di molte forze politiche in occasione delle elezioni del 2020 - specificano i gruppi consiliari - prevedevano la necessità di una modifica della legge elettorale vigente al fine di favorire tra i vari obiettivi una maggiore stabilità dell'azione di governo. Vista la necessità di affrontare le modifiche delle leggi elettorali non a ridosso delle votazioni, si ritiene che lo strumento di una sottocommissione ad hoc sia il più idoneo per lavorare con serietà e in tempi rapidi.»