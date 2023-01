PORTE APERTE A PROJET FORMATION

Per far conoscere i propri percorsi IeFP e presentare il nuovo PF Campus, mercoledì 18 gennaio Projet Formation apre le porte della sua sede presso la Torre delle Telecomunicazioni di Brissogne a ragazzi e genitori.

All’incontro organizzato su due turni, uno alle 14.30 e l’altro alle 16.30, saranno presenti coordinatori, docenti e ragazzi dei due percorsi quadriennali IeFP attivi e finanziati attraverso il FSE: Operatore del benessere (con i due indirizzi acconciatore ed estetista) e di Tecnico informatico.

Per prenotare la visita è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo iefp@progettoformazione.org o telefonare al numero 0165 43851.

Durante le porte aperte, i visitatori potranno sperimentare i laboratori di trattamento corpo e viso, massaggio, acconciatura, trucco, stampa 3D e Metaverso e conoscere le due anteprime del PF Campus: il laboratorio di danza e il set fotografico.

“Lo spirito attraverso il quale abbiamo progettato il campus in accordo con l’assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro – spiega l’amministratore unico di PF Pier Maria Minuzzo – ha come obiettivo quello di affiancare all’attività didattico-laboratoriale un percorso di crescita della persona, con spazi di apprendimento, lavoro, espressione, scoperta e divertimento, oltre a visite di aziende per incontrare i professionisti dei vari settori. La scelta di evolvere verso una visione educativa e formativa integrata vuole essere un modo per far evolvere questi percorsi sulla base delle esigenze dei giovani di oggi e continuare cosi a proporre percorsi di successo”.

In questi 25 anni oltre 1.200 ragazzi hanno frequentato i corsi di Progetto formazione: il 98 per cento di loro ha conseguito una qualifica, il 90 per cento ha trovato un impiego e, di questi, il 65 per cento ha aperto un’attività propria. Attualmente, sono 95 i ragazzi iscritti.