Addio francese per il personale sanitario

La seconda Commissione "Affari generali", riunita nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla compatibilità finanziaria sul disegno di legge che contiene disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materi di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.

Il documento è stato presentato dal Governo regionale il 30 novembre scorso ed è composto da 11 articoli che introducono una nuova disciplina, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, per il reclutamento di personale sanitario e di operatori socio-sanitari. In particolare, si prevede che i candidati che non superino la preliminare prova di accertamento linguistico siano comunque ammessi alle prove successive: al termine del percorso saranno inclusi in apposite graduatorie separate che potranno essere utilizzate dall’azienda USL esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, senza corresponsione dell’indennità di bilinguismo, per una durata di trentasei mesi. Il personale che, entro trentasei mesi, supera la prova di accertamento linguistico matura il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.»

Con il parere di oggi - specifica il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD) -, che fa seguito a quello di competenza della quinta Commissione, il disegno di legge ha potuto essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio di questa settimana. Si tratta di un provvedimento molto importante da cui si attendono ricadute positive.»

Parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie, è stato espresso per due atti amministrativi. Il primo riguarda l'approvazione del Programma di dismissione di beni immobili della società Vallée d'Aoste Structure che sarà presentato in Aula il 12 e 13 gennaio prossimi e il secondo, espresso in sede consultiva, concerne l'approvazione del Piano operativo strategico triennale 2023-2025 e del Piano esecutivo annuale 2023 della Società di servizi Valle d'Aosta.

La Commissione ha poi esaminato la proposta di legge per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie con l'audizione del Consigliere Andrea Manfrin (Lega Vallée d'Aoste), in qualità di primo firmatario, e del Presidente della Regione Erik Lavevaz.

«Abbiamo anche programmato le audizioni sul tema del rinnovo del contratto del pubblico impiego che è atteso ormai da tempo - aggiunge il Presidente Malacrinò. Inizieremo sentendo il Presidente della Regione e il Coordinatore del Dipartimento personale della Regione per proseguire poi con le altre audizioni in calendario.»