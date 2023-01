Rencontres avec les émigrés - FOTO

La Présidence de la Région communique que hier, dimanche 8 janvier, à Grenoble s’est déroulé le premier rendez-vous de l’Arbre de Noël du nouvel an, initiative organisée par l’Union valdôtaine Dauphiné Savoie qui a réuni les émigrés et leurs familles pour une journée d’échange et d’amitié.À la traditionnelle rencontre, ont pris part l’Assesseur à l’Agriculture et Ressources naturelles Davide Sapinet, le conseiller régional Diego Lucianaz, le Secrétaire général Stefania Fanizzi et Alessandro Celi, représentant de la Fondation Chanoux.

« J’ai voulu exprimer à tous les participants la considération du Gouvernement régional » a dit l’Assesseur Davide Sapinet. « Malgré de nombreuses difficultés, les associations d’émigrés font un travail considérable pour entretenir les liens avec leurs racines et pour faire connaître la Vallée d’Aoste et ses atouts au-delà des frontières. Nous les remercions de tout cœur pour leur engagement et pour leur action qui est bénévole. »

Le prochain rendez-vous avec les Associations des émigrés se déroulera à Paris, samedi 21 janvier, avec la grande fête de l’Arbre de Noël. Une délégation de la Vallée d’Aoste sera présente.