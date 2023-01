“LE OTTO MONTAGNE” UN FILM CHE FA RIFLETTTERE

“Le otto montagne” è un film che fa sicuramente riflettere ed è difficile esprimere un concetto che non sia già stato espresso da altri, perché di certo non si può scartabellare i molteplici giudizi pubblicati sui vari giornali per verificarlo. Personalmente ne ho tratto queste conclusioni.

In una scena del film Pietro (coprotagonista) disegna su un taccuino un cerchio che simboleggia il mondo. Al centro c’è la montagna più alta, il Sumeru, che è la montagna al centro del mondo nella cosmologia induista, circondata da otto mari e otto montagne. La domanda è: chi ha imparato di più? Chi ha visitato “Le otto montagne”(Pietro) o chi ha raggiunto la vetta del Sumeru (Bruno)? La risposta più spontanea è che dalle otto cime si può salire e scendere in piena libertà, mentre dal “Sumeru” non puoi scappare e si crea una prigione dalla quale non sei in grado di uscire. Un film quindi anche altamente psicologico.

In una delle scene finali infatti s’intravede uno scorcio primaverile della zona in cui vi era la baita che si era costruito con l’amico Pietro e dove Bruno ha deciso di vivere in piena solitudine anche d’inverno.

Col disgelo la neve si scioglie ed emerge uno sci rotto poco distante dal quale dei corvi si nutrono di un cadavere che s’intravede soltanto. In una scena precedente si era visto Bruno costruirsi un paio di sci con i quali raggiungeva l’amico che sempre più raramente passava a trovarlo per il luogo isolato e lontano dalla civiltà in cui aveva scelto di vivere, mentre Pietro era stato anche in Nepal ai campi base dell’Everest per viaggiare e conoscere altri luoghi lontani da casa

Il valore prettamente psicologico del film si evince dal fatto che volutamente mancano scene spettacolari di scalata e come in questo caso non ci si sofferma sul ritrovamento che sicuramente avverrà del corpo di Bruno, rimasto l'ultimo figlio di un paesino di montagna dimenticato. Bruno negli anni resta fedele alla sua montagna, mentre Pietro è colui che va e viene.

Il libro “Le otto montagne” di Paolo Cognetti - nella foto - (ed. Einaudi) da cui è stato tratto questo film, ha vinto il Premio Strega 2017.

Il suo adattamento cinematografico è stato presentato in Concorso al Festival di Cannes 2022, dove ha vinto il Premio della Giuria. Paese di produzione del film: Italia, Belgio e Francia, uscito nelle sale a dicembre 2022, durata 147 minuti, regia e sceneggiatura di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.