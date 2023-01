Al via le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate informa che da lunedì 09 gennaio 2023 si aprono le iscrizioni online per gli alunni che frequenteranno, nell’anno scolastico 2023/2024, tutte le classi prime delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Come negli anni scorsi, potranno essere effettuate online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dagli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Il servizio sarà attivo dalle ore 09.00 del 09 gennaio alle ore 20.00 del 03 febbraio 2023 sul portale web della regione www.regione.vda.it.

La scelta della scuola superiore – osserva l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri – rappresenta sicuramente un momento cruciale nel percorso formativo di ogni ragazzo. Se alcuni studenti hanno le idee molto chiare sul proprio futuro, altri sono più incerti e spesso si affidano ai suggerimenti di familiari o amici che non sempre si rivelano i più adeguati. Occorre, innanzitutto, riconoscere e valorizzare le passioni e le attitudini dei ragazzi per aiutarli a realizzare il loro progetto di vita.

A tal proposito, anche la Sovraintendente agli studi, Marina Fey, ricorda l’importanza di una scelta consapevole del percorso scolastico, raccomandando, in particolare, ai genitori e agli studenti in uscita dalla scuola media di seguire il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe e di cogliere tutte le opportunità informative/formative proposte dalle scuole, in collaborazione con l’Amministrazione regionale.