Biblioteca di Saint-Christophe - Jeudi Culture: Un cuore in vetta con Milena Béthaz

Sarà anche l'occasione per la visione del video “La gioia di vivere” prodotto da Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto “Giroparchi”.

Nell'agosto 2000, mentre è in perlustrazione nelle valli del Gran Paradiso, Milena Béthaz è colpita da un fulmine che le attraversa il corpo. Seguono anni durissimi: coma, interventi, terapie, riabilitazione. I medici - in un primo momento - sostengono che le gravi menomazioni subite potranno concedere a Milena una vita poco più che vegetativa. La donna ha perso quasi completamente la memoria: deve reimparare a parlare, a scrivere, a muoversi, a camminare. Ma lei non si arrende, e dopo anni di cure torna alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua professione, sino alla scalata del Gran Paradiso.

Nel 2016 il presidente Sergio Mattarella l'ha nominata Cavaliere della Repubblica.