LE COOPERATIVE SOCIALI VALDOSTANE CERCANO 16 GIOVANI OPERATORI PER UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE

Il governo Meloni ha tagliato il Servizio civile. Si tratta di un pessimo segnale per i giovani che vogliono impegnarsi. La premier aveva promesso di aumentare i fondi e invece è arrivata la sforbiciata di duecento milioni nella legge di Bilancio e una pesante riduzione dei posti banditi. «Si preferisce parlare di mini-naja o di leva obbligatoria», denunciano le associazioni.

Nonostante tutto in Valle d’Aosta per 16 giovani c’è la possibilità di impegnarsi in uno dei seguenti progetti:

Comunità Inclusive, destinato a 8 volontari che presteranno il loro servizio presso le comunità educative e assistenziali per anziani e disabili di Cogne, Aosta, Charvensod, Nus, Arnad;

Intrecci Culturali, rivolto a 4 volontari che saranno impegnati presso i servizi per migranti ad Aosta, Saint Rhemy en Bosses, St. Vincent, Champorcher;

Semi di partecipazione; destinato a 4 giovani che opereranno presso la Cittadella dei Giovani di Aosta 4 posti sono riservati a giovani in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

Modalità di presentazione delle domande: solo on line, utilizzando lo SPID, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Oltre al progetto, va indicata anche un’unica sede presso cui ci si intende candidare.

Scadenza presentazione domande: venerdì 10 febbraio 2023 ore 14

Il servizio civile è un’esperienza di formazione e di crescita personale e professionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili.

I giovani sono impegnati per 1145 ore annue e ricevono un compenso di 444,30 euro al mese. Il monte ore prevede anche 114 ore di formazione e 21 di orientamento.

Per la presentazione più articolata del servizio civile e dei progetti è stato organizzato un incontro presso la Cittadella dei Giovani giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 18.

Saranno presenti i Responsabili dei Centri presso i quali verrà svolto il servizio civile.

Per ulteriori info e chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande i giovani possono scrivere a consorzio@traidunion.org o telefonare in orario d’ufficio allo 0165239656.