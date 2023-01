Da sabato 7 gennaio ripresa del cartellone di Enfanthéâtre Aosta

Sul palcoscenico del teatro Giacosa salirà la compagnia “Gli Alcuni” di Treviso con lo spettacolo “La regina dell’acqua”, scritto e diretto da Sergio Manfio e interpretato da Laura Feltrin e Margherita Re nei panni di “Polpetta” e “Caramella”.

I due pupazzi interpretano a modo loro la famosa fiaba “La regina della neve”: al centro c’è il piano malefico della Regina alleata di Maga Cornacchia che prevede di ottenere il dominio su tutta l’acqua che scorre nel regno. Sarà fondamentale riuscire a fermarla! Lo spettacolo, adatto a un giovane pubblico a partire dai 3 anni di età, si concentra sull’utilizzo corretto dell'acqua: risorsa limitata, esauribile e troppo spesso sprecata. Un’ottima occasione per parlare di argomenti molto attuali attraverso una fiaba.

Per l’occasione sarà offerta una calza a tutti i bambini e a tutte le bambine, in collaborazione con Cva Spa e Coldiretti della Valle d’Aosta. “Enfanthéâtre” proseguirà per tutto il mese di gennaio.

Tutti gli spettacoli sono in programma al teatro Giacosa il sabato alle ore 15. Prezzo del biglietto: adulti 5 euro; bambini 3 euro.

Per maggiori informazioni sul programma del Festival internazionale di teatro per ragazzi e ragazze Città di Aosta: https://www.aostalife.it/www/index.php/ita/eventi/evento/439/1/2023.