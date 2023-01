MERCOLEDI' 11 GENNAIO IL VOTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO

Mercoledì 11 gennaio il Consiglio regionale si dovrà esprimere in merito alla richiesta di un referendum popolare consultivo su una materia di grande rilevanza. E' la prima volta, da quando esiste la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che c'è la possibilità di applicare uno strumento di consultazione popolare prima di approvare una importante legge regionale. Si tratta di una decisione istituzionale di primaria importanza e di una occasione limpida per capire chi è disposto a dare la possibilità alla popolazione valdostana di esprimersi liberamente e chi no.

La responsabilità di ognuno dei 35 consiglieri

Ognuno dei 35 consiglieri può e deve fare una scelta chiara senza nascondersi dietro ordini di scuderia e, al di là del fatto se si condividano o meno i contenuti di una riforma, deve dire se ritiene opportuno che ci sia una preventiva consultazione popolare oppure no. Chi voterà contro o si asterrà dovrà, per coerenza, presentare immediatamente una proposta di legge di modifica costituzionale per cancellare l'istituto del Referendum consultivo previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ma finora mai applicato. Sarà ovviamente cura del Comitato per la riforma elettorale monitorare e commentare ogni voto di mercoledì prossimo.

La proposta deliberativa della Presidenza del Consiglio regionale e i quesiti

Il Cre ritiene che la proposta di deliberazione della Presidenza del Consiglio sia impostata correttamente e tenga conto degli elementi emersi in una lunghissima istruttoria. E' un testo che dovrebbe raccogliere l'unanimità del Consiglio. Ovviamente, visto che l'art 45 della Legge regionale che disciplina la materia prevede che la deliberazione contenga anche il quesito da rivolgere agli elettori, la proposta va integrata nella parte deliberativa con la formulazione del quesito o dei quesiti. Quesiti che recepiscano quelli che l'ultimo comma della proposta di deliberazione definisce “i principi essenziali contenuti nella proposta di legge regionale 58/XVI”. A titolo esemplificativo, e in quanto promotori della iniziativa referendaria, indichiamo i quesiti, ma ovviamente il Consiglio li può modificare, ridurre o integrare:

“Siete voi favorevoli all'approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che recepisca il principio della elezione diretta della maggioranza e del Presidente della Regione?”

“Siete voi favorevoli alla approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che preveda un premio di maggioranza per la lista o la coalizione vincente?”

“Siete voi favorevoli alla approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge di riforma del sistema elettorale regionale che preveda la possibilità di un voto di preferenza per entrambi i generi?”.

Tre quesiti che consentono agli elettori di esprimersi in modo chiaro e puntuale ed anche in modo differenziato a seconda del punto.

Il Comitato per la Riforma Elettorale