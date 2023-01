La folla per Benedetto XVI: "Santo Subito!" Il Papa emerito riposa nelle Grotte Vaticane

La folla in Piazza San Pietro per Benedetto XVI

E' l'ultimo tratto del viaggio di Papa Benedetto XVI. Quello da Piazza di San Pietro, dove sono stati celebrati i suoi funerali, alle tombe vaticane, dove il Papa emerito riposerà in pace in eterno. Molto sentita la celebrazione tra i fedeli in Piazza che hanno salutato il Papa emerito al grido "Santo Subito". Canti e applausi in quella che è stata una celebrazione semplice, come in fondo desiderava lo stesso Benedetto.

La salma del Papa emerito, già imbalsamata, è stata tumulata in forma privata subito dopo la celebrazione delle esequie. Benedetto XVI riposerà in eterno nelle Grotte Vaticane, chiuse al pubblico da qualche giorno proprio per la preparazione.

Un posto speciale quello di Benedetto XVI. Il Papa emerito è stato sepolto infatti nelle Grotte Vaticane nella tomba che fu di Giovanni Paolo II.

Le spoglie di Giovanni Paolo II avevano riposato nelle Grotte Vaticane, fino alla beatificazione avvenuta il 1° maggio 2011 e presieduta dallo stesso Papa Benedetto XVI. Da allora Giovanni Paolo II riposa nella Basilica Vaticana nella Cappella di San Sebastiano. "Si è conclusa la traslazione della salma del Papa emerito e la sua tumulazione nel luogo destinato delle grotte vaticane", fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede intorno alle 12.43.

Le Grotte vaticane si trovano sotto la Basilica di San Pietro. All'interno delle Grotte si trovano le tombe di oltre 90 papi, alcuni monarchi e altri dignitari della chiesa, che risalgono al X secolo. Il Papa emerito riposerà quindi con Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo I.

Nel corso del rito, in forma privata, è stata messa una fettuccia intorno alla bara di Benedetto. Poi la bara di cipresso è stata posta all’interno di una bara più grande in zinco che è stata saldata e sigillata. Questa bara è inserita a sua volta in una cassa di legno, posta nel luogo in precedenza occupato, fino alla beatificazione, dal feretro di san Giovanni Paolo II. Papa Benedetto indossa e porta con sè anche l'anello di San Benedetto, un anello che gli è stato regalato.

Prima della tumulazione i fedeli hanno acclamato e applaudito Benedetto, un cartellone in Piazza S.Pietro recitava la scritta "Santo subito". Tanti gli applausi, i canti e la commozione dei pellegrini e dei fedeli che hanno accompagnato il Papa emerito in questo suo ultimo viaggio. Secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti 50.000 fedeli. Erano in Piazza giovani, laici e soprattutto sacerdoti, poi famiglie, suore, gruppi dall’Italia e dalla Germania, con bandiere e stendardi. Non c'erano molti gruppi parrocchiali e movimenti, ma questo non ha impedito il grande afflusso con striscioni dal titolo "Papa Benedetto Magno". Presente anche la stampa, la Sala Stampa della Santa Sede conferma più di 600 giornalisti accreditati da tutto il mondo.

Sin da questa mattina alle 5.30 si intravedeva la fila di pellegrini che dopo i controlli volevano dare l'ultimo saluto a Papa Benedetto XVI. Nonostante la nebbia e l'umidità di oggi a Roma, si percepiva forte il calore della gente che ha sempre sostenuto Papa Benedetto e che da varie parti del mondo è venuta appunto a omaggiarlo. In questi giorni oltre 200mila persone hanno salutato il Papa emerito.