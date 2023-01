Avant-première de la Foire de Saint-Ours 2023

Guido Diémoz è un artista autodidatta. Si è dedicato alla scultura in piena maturità, dopo varie esperienze lavorative. Le opere di Diémoz traggono origine dal vissuto popolare della nostra terra montanara. Oggi lo scultore di Doues realizza opere di grande dimensioni, potremmo definirle quasi monumentali, legate agli antichi mestieri e alle tradizioni contadine. Quasi tutte le sue opere sono realizzate in noce antico.

La sua produzione artistica, come scrive il critico Paolo Levi, “è profondamente legata all' espressionismo scultoreo di scuola figurativa e affonda le sue radici interpretative nel mondo contadino valdostano vissuto in prima persona dallo scultore e ai cui valori è inscindibilmente legato”.

Le storie scolpite da Diémoz sono l'espressione di momenti vissuti della sua fanciullezza in cui la vita in montagna era sinonimo di fatica umana, dove la comunità ed il villaggio erano il fulcro della sopravvivenza economica ed alimentare. In questi ultimi otto anni Guido Diémoz ha prodotto, ogni anno, un'importante opera tematica per immortalare le tradizioni della vita alpina e la sua storia millenaria: L’arbre du maire, Le Ru, L’Enchantement, La Tzarbonniëre, Le Magnin, Lo Secret, Lo Magasin di Fontine de Frissonière de Valpelline, quest'ultima scultura sarà presentata con l'ultima opera realizzata per la fiera di Saint Ours 2023 per l' Avant première de la foire de Saint Ours.

La lèitiì – porté colé lo lasì, La Latteria - il filtraggio del latte è frutto di un lungo lavoro scultoreo nell'anno 2022, durato più di nove mesi, la scena attinge la sua forza nei ricordi giovanili dell'artista di Doues. Guido Diémoz non ancora maggiorenne presto la sua attività presso la cooperativa Fontine di Valpelline, situata nella antica miniera di rame di Frissonière, trasformata in magazzino di stagionatura del nostro prezioso formaggio.

L'opera, realizzata in noce antico è a tutto tondo e rappresenta la storia completa del latte, dalla mungitura alla realizzazione del formaggio.