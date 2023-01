Multata perché giocava su una pista chiusa a Pila

Durante la pericolosa “bravata” una ragazza appartenete al gruppetto si è infortunata ad una gamba a seguito dell’urto contro le reti di protezione posizionate lungo la pista. Immediatamente soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato e dai pisteur, è stata trasportata presso il Pronto Soccorso di Aosta.

Gli Agenti hanno quindi redatto la prevista sanzione amministrativa a carico dei 5 giovani per essere scesi sulla pista chiusa e in orario notturno, peraltro in situazione alquanto pericolosa per la loro incolumità in quanto i mezzi battipista erano già in azione.