Funerale Papa Ratzinger: Bergoglio: "Che la tua gioia sia perfetta"

Ultimo saluto in piazza San Pietro al Papa emerito Benedetto XVI. Papa Francesco nell'omelia: "Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce". Alle esequie del Papa emerito capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi: presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono terminati in San Pietro i funerali solenni di Papa Benedetto

In una piazza strapiena i fedeli, al termine della cerimonia, hanno scandito in coro il grido "Santo subito". Papa Francesco ha presieduto la messa e all'omelia ha salutato così il suo predecessore: "Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce". La sala stampa fa sapere che alla cerimonia hanno partecipato 50mila persone. L'intera area intorno a Piazza San Pietro resterà zona rossa fino alle 14. Alle esequie c'erano capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi. In questi giorni oltre 200mila persone hanno reso omaggio al Papa emerito.

Un momento di preghiera e di commozione: prima che la bara di Benedetto XVI lasciasse il sagrato di San Pietro, Francesco si è alzato in piedi e ha messo la mano sul feretro. Pochi istanti, ma tutto il corteo di è fermato per l'ultimo saluto di Bergoglio a Joseph Ratzinger.

Mentre termina il rito delle esequie del Papa Emerito Joseph Ratzinger, dopo l'ultimo 'Amen' pronunciato da Papa Francesco, la folla di fedeli presente in piazza scandisce a piena voce il grido "Santo subito!".

Anche Mario Draghi è presente sul sagrato di San Pietro per i funerali di Benedetto XVI. L'ex presidente del Consiglio si è seduto nel settore della delegazione italiana. In quella tedesca è presente anche il cancelliere Olaf Scholz. Presenti anche il re del Belgio, Filippo e il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.