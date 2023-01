Coppa del Mondo di sci: protagoniste le azzurre Goggia, Curtoni e Bassino

Le tappe della Coppa del Mondo di sci alpino si tingono di azzurro, grazie alle imprese virtuose di tre grandi protagoniste italiane che stanno ottenendo ottimi risultati superando brillantemente non poche difficoltà: la classifica generale vede Sofia Goggia al secondo posto ed Elena Curtoni in sesta posizione, mentre Marta Bassino si colloca sul primo gradino del podio nello slalom gigante.

Come mostrano i risultati sci alpino in tempo reale, il mese di dicembre ha visto le tre atlete italiane impegnate prima in Canada poi a Sestriere e St. Moritz, dove si sono tenute due gare rispettivamente di discesa libera e supergigante nella pista di Corviglia.

Sofia Goggia trionfa nonostante l’infortunio

Giunta alla cinquantasettesima edizione, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023 si concluderà il 19 marzo 2023 a Soldeu, nel principato di Andorra. È proprio nella recente tappa di St. Moritz che Sofia Goggia ha sbaragliato le avversarie classificandosi prima nella discesa libera, seguita dalla slovacca Ilka Štuhec e dalla tedesca Kira Weidle.

Classe 1992, la sciatrice bergamasca è già campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e detiene tre Coppe del Mondo di discesa libera, oltre a due medaglie mondiali. Quella di St. Moritz del 17 dicembre è una vittoria speciale, soprattutto se si pensa alle condizioni fisiche della stessa Goggia che ha gareggiato nonostante l’infortunio alla mano, ottenendo un tempo di 1:28.85 contro quello pari a 1:29.28 della collega Štuhec.

Per la Goggia non si è trattato del primo successo durante i mondiali 2023: la sciatrice ha conquisto, infatti, anche il primo posto del podio anche nelle due tappe canadesi il 2 e il 3 dicembre a Lake Louise, sempre nella disciplina della discesa libera.

I successi di Elena Curtoni e Marta Bassino

Non mancano i successi anche per Elena Curtoni e Marta Bassino. La valtellinese Curtoni, classe 1991, ha trionfato nella gara del 16 dicembre e si è posizionata in ottava posizione anche nella discesa del giorno seguente, ottenendo un tempo di 1:30.01. Bene anche il secondo posto conquistato il 18 dicembre nel supergigante, subito dopo la detentrice della Coppa del Mondo 2022 Mikaela Shiffrin.

Anche per Marta Bassino i mondiali in corso si stanno rivelando un’impresa proficua. La sciatrice, nata nel 1996 a Cuneo, si è classificata seconda il 26 novembre a Killngton negli Stati Uniti e ha trionfato a Sestriere il 10 dicembre nello slalom gigante, superando la svedese Sara Hector e la slovacca Petra Vlhová.

Per la Bassino, già campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo nel 2021 e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nello stesso anno, la tappa di St. Moritz si è rivelata decisamente più complicata portandola a una trentatreesima posizione, con un tempo di 1:31.13.