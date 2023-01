Aggiornato il programma della Saison Culturelle 2022/2023

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica le seguenti variazioni al programma della Saison Culturelle 2022/2023:

− lo spettacolo di musica classica ADN Baroque previsto martedì 13 dicembre 2022 è posticipato a martedì 18 aprile 2023 e l’appuntamento “Prima del concerto” in preparazione al concerto è previsto per lunedì 17 aprile 2023, alle ore 18, presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta;

− lo spettacolo di danza e arte circense Dalai Nuur previsto venerdì 3 febbraio 2023 è annullato a seguito della cancellazione da parte del Teatro “Baikal” della Repubblica di Buriazia dell’intera tournée italiana e sarà sostituito nella medesima data con lo spettacolo Impression – Danzare l’anima dell’impressionismo; uno spettacolo originale e di grande impatto visivo dove danza, parole, luci e suoni faranno rivivere sulla scena la vita e le opere dei pittori Impressionisti;

− lo spettacolo di teatro italiano Il Silenzio grande previsto martedì 18 aprile 2023 è annullato a seguito della cancellazione della tournée teatrale 2023 e sarà sostituito, mercoledì 22 febbraio 2023, con lo spettacolo di teatro Pigiama per sei con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu.

Si ricorda che i biglietti già acquistati per gli spettacoli ADN Baroque e Dalai Nuur rimangono validi rispettivamente per la nuova data e per il nuovo spettacolo Impression – Danzare l’anima dell’impressionismo. Per chi volesse è possibile tuttavia chiederne il rimborso presso il punto vendita della Saison Culturelle entro sabato 28 gennaio 2023.

A seguire una breve introduzione ai due nuovi spettacoli:

IMPRESSION

Danzare l’anima dell’Impressionismo

Regia e coreografie di Melina Pellicano

La nuovissima produzione della Compagnia Bit, con la regia di Melina Pellicano, dove danza, parole, luci e suoni faranno rivivere sulla scena la vita e le opere dei pittori Impressionisti. Un cast di 8 danzatori descriverà la varietà di emozioni che si sono materializzate nei loro dipinti.

I movimenti dei danzatori comporranno sul palco disegni e immagini, mescolati a luci, colori e videoproiezioni: sarà così possibile ridere, commuoversi, cogliere ironia e sorpresa nei loro corpi. Impression è uno spettacolo di danza che si trasforma in una narrazione affascinante in grado di coinvolgere tutti i sensi tramite Tableaux vivants di matrice impressionista: le Déjeuner sur l’herbe di Edouard Manet, il Bal au moulin de la Galette di Pierre-Auguste Renoir e tanti altri celebri dipinti prendono vita sul palco in uno spettacolo originale e di grande impatto visivo.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX ROSSO.

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 15,00

PIGIAMA PER SEI

Regia di Marco Rampoldi e, Autore Marc Camoletti

Con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda delle persone presenti nella stanza, in un crescendo di equivoci e risate.

Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto. Un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Tuttoteatro e Sipario.

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto €13,00

Per ulteriori informazioni:

Punto vendita presso il MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, P. Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30, Telefono 0165 32778

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it