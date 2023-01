Mercoledì 11 e giovedì 12 prima adunanza 2023 del Consiglio Valle

L'approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale e la proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione è un altro argomento di particolare valenza politica

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate dodici interrogazioni di cui due del gruppo Forza Italia: interventi presso la caserma dei Vigili del fuoco di Aosta e previsione di un distaccamento nel nuovo aeroporto regionale; adempimento di Trenitalia degli obblighi previsti dal contratto di servizio per la gestione della tratta ferroviaria regionale.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato sette interrogazioni: individuazione di una sede alternativa per l'Ufficio esecuzioni penali esterne di Aosta; verifica di segnalazioni di problemi tecnici agli autobus di linea nella cintura di Aosta; politica regionale di sviluppo della produzione di idrogeno; stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione della piscina di Pré-Saint-Didier; interlocuzioni con ANAS per un aggiornamento del piano di interventi da eseguire nella zona del comune di Pré-Saint-Didier interessata dalla frana del 25 dicembre scorso; messa in sicurezza del tratto stradale nel comune di Pré-Saint-Didier colpito dalla frana; interlocuzioni con il Comune di Aosta sulla soppressione del vincolo urbanistico relativo all'edificio sede dell'ex Centrale del latte.

Con un'interrogazione, il gruppo Pour l'Autonomie chiede notizie sulla nomina del coordinatore del GAL Valle d'Aosta.

Sono due le interrogazioni presentate dal gruppo Progetto Civico Progressista: destinazione delle derrate alimentari acquistate per i partecipanti alla Coppa del mondo di sci a seguito dell'annullamento della gara; contratto preliminare di acquisto da parte di CVA di una società specializzata nella gestione di impianti fotovoltaici.

Delle venticinque interpellanze depositate, cinque sono del gruppo Forza Italia: crisi nel settore della ristorazione collettiva e iniziative per garantire qualità e quantità dei cibi somministrati; "Servizio di progetto di ricerca-intervento per la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale" della SDA Bocconi School of Management; comunicazione turistica e sportiva della Regione e lancio pubblicitario della campagna invernale 2022-2023; fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta per la concessione di mutui agevolati per la prima abitazione e tempistiche di definizione delle domande; revisione della legge regionale in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà quindici interpellanze: inquadramento lavorativo degli operatori di sostegno dipendenti della Società di servizi Valle d'Aosta; esclusione degli ovocaprini non in lattazione dal contributo straordinario a fondo perduto alle imprese agricole per fronteggiare il caro prezzi; azioni per la valorizzazione del riconoscimento alla Valle d'Aosta da parte di ACES Europe del titolo di Regione europea dello sport 2023; incentivazione delle formule pet-friendly delle strutture ricettive e di ristorazione; strategie per riportare il Tour de France nella regione; interlocuzioni con RAV e gli altri soggetti interessati per evitare le chiusure del tratto autostradale Morgex/Courmayeur; posizionamento di una fermata per autobus più vicina alla sede universitaria di località Grand Chemin per offrire maggiore sicurezza agli studenti frequentanti; ripristino del tratto di SS 26 nel comune di Pré-Saint-Didier danneggiato dalla frana del 25 dicembre scorso; progettazione e risorse economiche per la ristrutturazione della sede dell'Istituto Manzetti di Aosta; interlocuzioni con il Comune di Aosta per implementare i parcheggi in città; azioni per la tutela del Palazzo Cogne di Aosta; valutazione di modifiche all'organizzazione del servizio di assistenza infermieristica presso le strutture socio-assistenziali per anziani; controlli per la verifica della mancata residenza stabile degli assegnatari degli alloggi ERP; interventi per ovviare alla preponderanza di contenziosi stragiudiziali riferibili all'ARER nell'ambito dell'attività del Difensore civico; introduzione di correttivi nella piattaforma per la compilazione delle domande di partecipazione al bando affitti 2022.

Sono due le interpellanze proposte dal gruppo Pour l'Autonomie: condivisione con le società partecipate della delibera sulle linee guida per la disciplina applicativa della legge sul rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa; azioni politiche e amministrative e avvio di una discussione nella Commissione competente in merito alle chiusure del Tunnel del Monte Bianco.

Tre sono invece le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: miglioramento delle condizioni di lavoro del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico notturno Aosta/Pont-Saint-Martin; azioni per la soluzione dei problemi relativi all'elevato numero di accessi al Pronto soccorso e alle attese del posto letto presso l'ospedale Parini.

Il Consiglio discuterà anche cinque mozioni, di cui una del gruppo Forza Italia con cui si chiede al Governo di presentare alla Commissione competente il programma e le progettazioni degli interventi di riqualificazione urbana del quartiere Cogne.

Quattro mozioni sono state presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: modification du Règlement du Conseil pour permettre l'utilisation du francoprovençal en occasion des séances publiques de l'Assemblée régionale; sostegno alla petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico e difesa delle filiere agro-zootecniche valdostane presso le istituzioni nazionali; analisi della situazione linguistica valdostana e realizzazione di un censimento a campione in tutti i comuni della regione; modifica del protocollo di riammissione a scuola dopo un periodo di malattia degli allievi, finalizzata all'abolizione dell'obbligatorietà di presentazione del certificato medico.