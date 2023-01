Il governo Meloni ci augura un 2023 pieno di rincari

Mentre si apre la stagione dei saldi, la stagione La stagione dei rincari prosegue nel 2023 e accelera. Nonostante le parole elettorali il Governo Meloni ci presenta un menu di aumenti che andranno a pesare sul budget delle famiglie. I rincari riguardano diversi settori: dalle tariffe energetiche alla benzina, passando per le assicurazioni, i canoni di affitto e i prodotti alimentari.

Secondo le simulazioni di Facile.it, la mossa della Bce potrebbe tradursi in un aumento delle rate dei mutui variabili nei prossimi mesi, portando a rincari di quasi 35 euro al mese per un finanziamento medio e un aggravio complessivo di circa 180 euro e il 39% in più rispetto a inizio anno.

Aumentano i canoni di locazione: le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa evidenziano un rialzo del 2,1% per i monolocali, del 2,4% per i bilocali e del 2,2% per i trilocali. I canoni di locazione aumentano in tutte le grandi città italiane e in particolar modo a Milano, eletta una delle mete preferite dai turisti stranieri per le vacanze in Italia.

Il Codacons fornisce una stima del rincaro annuale: +2.435 euro a nucleo familiare. "Cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas".

Circa l'eliminazione del taglio alle accise sui carburanti, sempre Assoutenti stima un aggravio di spesa in media pari a +366 euro annui a famiglia e Staffetta quotidiana fa notare che il costo di benzina e gasolio è salito di circa 20 centesimi al litro rispetto al 30 dicembre. "Sui trasporti gli italiani andranno incontro ad una vera e propria stangata nel corso del 2023 - afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi -. La cosa peggiore è che si tratta di rincari del tutto ingiusti, con i consumatori chiamati a pagare il conto della crisi economica in atto. La scelta del governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise è sbagliata, perché gli aumenti dei listini alla pompa produrranno rincari a cascata per beni e servizi in tutti i settori".

La stangata: +2.435 euro a famiglia

Sommando i rincari di prezzi e tariffe, il Codacons fornisce una stima della stangata: +2.435 euro a famiglia per l'anno che si è appena aperto. "Cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas", avverte l'associazione dei consumatori.

I nuovi prezzi di benzina e gasolio

Secondo Staffetta Quotidiana la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).