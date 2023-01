Nel 2022 quasi 115 mln euro i soldi sottratti via web (+58%)

Nel 2022 la Polizia Postale è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative sulle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali.

Il report annuale della Polizia postale sottolinea in particolare l’incremento degli illeciti legati al fenomeno del trading (3.020 i casi trattati, 130 le persone indagate), con un numero sempre maggiore di portali che propongono programmi speculativi, apparentemente redditizi, e ricorrono a tecniche molto sofisticate per contattare le vittime.

Continua in Italia la crescita delle truffe online: nel 2022 la Polizia postale e delle comunicazioni ha rafforzato l’attività di prevenzione e di contrasto, con 3.541 persone indagate (il 4% in più rispetto al 2021), in particolare nel settore dell’e-commerce e market place; aumentano del 3% i casi complessivamente trattati (15.508 l’anno scorso) e del 58% le somme sottratte (114,4 milioni).

Diminuiscono invece sempre nel 2022 i reati contro la persona commessi online (stalking, minacce, diffamazione, molestie, discorsi d’odio, etc): erano 10.297 nel 2021, sono stati 9.278 (il 9,9% in meno) l’anno scorso; calo (del 31%) anche per le persone indagate (dalle 1.693 del 2021 alle 1.167 dell’anno scorso).