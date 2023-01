L'Alpino Efisio Bionaz è andato avanti

Oggi è stata una giornata molto triste per il nostro Gruppo!

Un nostro Alpino, un pilastro che ha dedicato gran parte della sua esistenza agli Alpini e alle attività effettuate dal nostro Gruppo ha posato lo zaino a terra ed è andato avanti. Onnipresente, negli anni ha ricoperto molti ruoli nell’organico del direttivo arrivando a ricoprire la carica di Vicecapogruppo.

Negli anni ha contribuito a costruire materialmente attrezzature e strutture per migliorare la nostra festa estiva. Negli ultimi anni per alcuni problemi fisici non ha più potuto partecipare attivamente alle attività del Gruppo ma ha sempre comunque fatto sentire la sua vicinanza.

Ciao “Figio” fai buon viaggio ! Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro Gruppo

Il Capogruppo Albert Joseph Betemps