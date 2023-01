Consiglio Valle sovrano su riforma legge elettorale regionale

"Mi farebbe specie se il Consiglio regionale dicesse 'no'. Perché poi comunque se i cittadini arriveranno a votare 'sì' a questi quesiti, è il Consiglio regionale che deve fare la legge". Lo sostiene Chiara Minelli, consigliera del Progetto Civico Progressista. Il gruppo ha organizzato questo pomeriggio al Palazzo regionale un incontro con i giornalisti per fare il punto sulla richiesta di referendum consultivo sulla legge elettorale regionale della Valle d'Aosta, a cui era presente Andrea Morrone, professore di Diritto costituzionale all'Università di Bologna, scelto come consulente dal Pcp e audito in commissione a fine 2022.

La richiesta di rererendum è stata iscritta alla seduta del Consiglio Valle della prossima settimana. Minelli aggiunge: "Il comitato ha inviato una richiesta alle varie forze politiche per sentirsi e per capire qual è l'orientamento. Credo che qualcuno ha risposto, qualcuno non ancora. Effettivamente i tempi si riducono. Bisognerà arrivare perlomeno con un'idea".

La consigliera ha attaccato: "La nostra proposta di legge è di maggio, le audizioni sono iniziate a novembre. Ci siamo resi conto in questo periodo di un atteggiamento teso a rimandare. Si è cercato di acquisire pareri a conforto del fatto che la materia sia troppo complessa". Morrone ha riassunto il suo parere al Consiglio.

"Il referendum propositivo è stato bocciato dalla commissione regionale per i procedimenti referendari in base alla legge. Il referendum consultivo non è sottoposto ad alcun vaglio preventivo- aggiunge il docente-, ma serve agli organi della Regione per capire l'orientamento generale dei cittadini, che pone un vincolo nei confronti del Consiglio regionale. Il Consiglio potrà tenere conto della posizione o assumerne una diversa".

I tre temi principali della proposta di legge sono l'introduzione dell'elezione diretta del presidente, che il presidente eletto direttamente cada insieme al Consiglio regionale, propone un meccanismo elettorale maggioritario, prevede "un sacrosanto riequilibrio nella rappresentanza tra i due generi" cercando di riequilibrare il numero di donne in Consiglio.

Alcuni partiti hanno contestato "questa eterogeneità della legge", che per Morrone "non è un limite all'ammissibilità del referendum, perché la legge non lo stabilisce. Spetta al Consiglio, insieme al comitato promotore, formulare il quesito o i quesiti". Per Morrone, "non vedo niente di male che il Consiglio stabilisca tre quesiti. Mettere tre cose nello stesso quesito, potrebbe non essere così chiaro". "Il referendum consultivo non impegna giuridicamente il Consiglio" conclude Morrone. Minelli aggiunge: "Ci è stato contestato che chi ha firmato lo ha fatto su una sola proposta di legge. Se si va a verificare la volontà degli elettori su tre aspetti, in qualche modo si potrebbe travisare la volontà degli elettori nel momento della raccolta delle firme. Ma non è così".

La capogruppo del Pcp, Erika Guichardaz conclude, rivolgendosi ai colleghi consiglieri: "Decidete cosa volete fare, scegliendo se far partecipare i cittadini. Questa volta non sarà un 'pas de sens, pas de vote' con una matita spezzata" ricordando la posizione dell'Union Valdôtaine sul referendum del 2007 per la costruzione di un nuovo ospedale regionale. Non approvare la richiesta di referendum vorrebbe dire che "questa volta non vi diamo nemmeno quella matita. Crediamo che sentire i valdostani sia perlomeno auspicabile. Poi qualcuno può tenere conto della decisione dei valdostani o fare una legge diversa".

Nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale è iscritto l'oggetto che riguarda l'approvazione dell'iniziativa popolare sulla richiesta di referendum consultivo sulla riforma della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta. Lo annuncia oggi pomeriggio Erika Guichardaz, capogruppo del Progetto Civico Progressista. Il Consiglio si riunirà mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio.

"L'assunto che questa sia una scelta politica che deve fare il Consiglio regionale" aggiunge Guichardaz, che conclude: "Nel prossimo Consiglio regionale i consiglieri dovranno decidere se consentire ai valdostani di esprimersi o se continuare nell'idea che la partecipazione non sia importante e che i 35 eletti possano decidere senza mai sentire i cittadini, anche su temi di particolare rilievo".