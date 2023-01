AU DÉPART LES SOLDES

Après la course frénétique pour les achats de Noël, il est temps de penser aux soldes. Comme chaque année, chaque région d'Italie a choisi quand commencer et combien de temps dureront les réductions, avec des offres différentes. La Confcommercio rappelle également que les soldes, de tout type de produit, doivent être accompagnés du prix en vigueur au cours des 30 derniers jours et que les amendes de l'Antitrust ont doublé de 5 à 10 millions pour des pratiques commerciales incorrectes.



La plupart des régions italiennes partiront avec les soldes jeudi le 5 janvier, premier jour ouvrable précédant l'Épiphanie, mais il y a des exceptions. La Basilicate et la Sicile vont commencer aujourd'hui. Le Val d'Aoste demain, et jusqu'au 31 mars. Les autres régions: Abruzzes du 5 janvier pour 60 jours; Calabre du 5 janvier au 6 mars; Campanie du 5 janvier 2023 pour 60 jours; Émilie-Romagne du 5 janvier pour 60 jours; Frioul-Vénétie Julienne du 5 janvier au 31 mars; Latium du 5 janvier 2023 pour six semaines; Ligurie du 5 janvier au 18 février; Lombardie du 5 janvier au 5 mars; Marches du 5 janvier au 1er mars; Molise du 5 janvier pendant 60 jours; Piémont du 5 janvier pour huit semaines; Pouilles du 5 janvier au 28 février; Sardaigne du 5 janvier pour 60 jours; Toscane du 5 janvier pour 60 jours; Ombrie du 5 janvier au 5 mars; Vénétie du 5 janvier au 28 février. Pour la province autonome de Trente, les soldes dureront 60 jours; les commerçants déterminent librement les périodes pendant lesquelles les remises doivent être effectuées; pour la province autonome de Bolzano, les soldes vont partire samedi 7 janvier et jusqu'au 4 février.