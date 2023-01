Il Consiglio Valle impegnato nella promozione della cultura valdostana

"Anche quest'anno l'Ufficoo di Presidenza ha impontrato improntato la sua azione sulla valorizzazione del territorio valdostano, ricco di peculiarità da tutelare e da tramandare, cercando di creare relazioni di collaborazione e ha improntato la sua di condivisione ispirate al complesso di valori che caratterizzano la Valle d’Aosta". Inizia così la relazione sul bilancio dell'attività 2022 della Presidenza del Consiglio Valle.

"Per questo motivo abbiamo dato grande attenzione - si legge nella relazione del Presidente Alberto Bertin; dei Vicepresidenti Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani; dei Consiglieri Segretari Corrado Jordan e Luca Distort - alla promozione della conoscenza e della cultura, della tradizione e della storia, elementi cardine che formano e mantengono la rete virtuosa tra cittadini, istituzioni e territorio. In quest’ottica abbiamo sostenuto il convegno “J. Stuart Woolf e la storiografia valdostana contemporanea”; il ciclo di incontri dedicato a “Le figlie del Medioevo” con approfondimenti sulla storia locale; la mostra fotografica Aosta Gran-San-Bernardo che ha svelato il fascino dei 100 anni della manifestazione automobilistica per auto storiche".

I temi della libertà e della Resistenza hanno trovato un’originale narrazione attraverso la prospettiva alpina di una “reina” nello spettacolo “Mucche Ballerine”, proposto alle scuole elementari e medie. Fondamentale nel creare legami è la musica e l’Ufficio di Presidenza ha dato il suo contributo per il sostegno di numerose iniziative che, nel corso dell’anno, sono state ospitate in tanti comuni del nostro territorio, arricchendone il panorama culturale e le esperienze di chi lo vive.

Parliamo ad esempio del 48° Raduno delle bande musicali valdostane, di Avant tout musique, del Nus festival, Chamoisic, MusicAbilmente e Pulsation che hanno riscosso una buona partecipazione di pubblico e un grande consenso. Lo stesso si dica per il Cervino CineMountain e per il Gran Paradiso Film Festival, non semplici manifestazioni di intrattenimento, ma autentiche forme d’arte e di valorizzazione di culture, di abitudini, di ecosistemi vicini e lontani con uno sguardo sempre attento ai territori di montagna.

Per l'Ufficio di Presidenza "La valorizzazione del territorio attraverso l’arte e la cultura è la nuova frontiera del turismo: abbiamo quindi dato vita a “Note dal Cammino Balteo”, progetto, ideato con l’Office régional du Tourisme e l’Associazione Lingotto musica per promuovere l’itinerario escursionistico che percorre a bassa e media quota la Valle d’Aosta, con trekking animati inframezzati da eventi musicali, visite a monumenti ed edifici storici e meritate soste enogastronomiche".

Così anche iniziative come “Mater”, la rassegna dalla concezione tutta al femminile, o “Teatri naturali” hanno trovato il nostro sostegno per la trasversalità dei temi proposti: teatro, danza, musica uniti a passeggiate e degustazioni di prodotti locali per scoprire le tipicità del nostro territorio. Nel ventennale della competizione “Aosta-Becca di Nona”, abbiamo contribuito all’organizzazione degli eventi che hanno consentito al pubblico di scoprire aspetti culturali e naturalistici legati a questo importante evento sportivo.

In questo caleidoscopio di iniziative non poteva mancare lo sport.

Quest’anno è stato dato l'appoggio all’Eurocup di rafting, al Monte Zerbion Skyrace e Vertical, al Granpablok e ospitato un convegno dedicato a “La donna nello sport”, senza dimenticare la 24a edizione dei corsi di avviamento agli sport tradizionali che ha suscitato l’interesse di tanti giovani studenti e l’evento “La piazza a Saint-Vincent”, connubio di sport e divertimento.

"Non è mancata - si legge ancora nella relazione - la nostra attenzione alle tematiche legate alla salute con il sostegno a Diabelogue e l’organizzazione del convegno “Alcol e giovani”. Sempre attento all’ambito sociale, l’Ufficio di Presidenza ha riproposto il Premio regionale per il Volontariato e l’evento “Au coeur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile”, che ha messo in luce le iniziative originali ideate dalle donne impegnate in vari settori professionali dedicate alla ripresa post-pandemia".

Il Consiglio Valle ha aderito anche alla Campagna contro la violenza sulle donne, organizzando lo spettacolo “Come un fiore raro” e una giornata di incontro con gli studenti delle scuole superiori intitolata “Think about it to change”. Ha anche supportato l’incontro formativo per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dalla Difensora civica nelle sue funzioni di Garante per l’infanzia e l’adolescenza e celebrato il ventennale del Corecom VdA con un momento di riflessione e confronto sulla necessità di adeguamento alle mutate realtà del mondo della comunicazione.

Tra gli eventi istituzionali di maggior rilievo, è ricordata la nomina degli Amis de la Vallée d’Aoste e degli Chevaliers de l’Autonomie nell’ambito delle celebrazioni del 76° Anniversario dell’Autonomia e del 74° dello Statuto speciale.

La promotion du local avec nos spécificités géographiques et socioculturelles va de pair avec notre attention constante à l’Europe.

"À cet égard nous avons promu, avec Europe Direct et l’Université de la Vallée d’Aoste, le projet «Nouvelles idées pour l’Europe» pour faire des jeunes une partie active du processus de ré- flexion sur l’avenir de l’UE, en leur fournissant un encadrement général à l’intérieur duquel se confronter. Nous croyons fermement en la capacité des jeunes générations, ambassadrices de notre histoire et de notre francophonie dans le monde.

Dans cet esprit, nous avons confirmé des initiatives spécifiques telles que la participation au Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au Parlement francophone des Jeunes de l’APF, ainsi que l’organisation du Conseil des Jeunes Valdôtains, qui a animé la Salle de l’Assemblée législative régionale pendant la première semaine du mois d’août. Avec Fondazione Intercultura nous avons attribué une bourse d’étude à un jeune valdôtain qui a pu ainsi séjourner pendant une année au Canada francophone. Nous avons aussi contribué à l’organisation des Journées de la Francophonie et du concours Abbé Trèves qui se sont tenus pendant le mois de mars.

Conscients du rôle central de l’école pour la promotion du sens civique, nous avons réitéré le projet «La Commune à l’école» et nous avons donné notre soutien aux initiatives du «Memorial Day 2022» en souvenir des victimes du devoir, du terrorisme, de la mafia et de toutes formes de criminalité, qui cette année a commémoré le 30e anniversaire des attentats de Capaci et de via D’Amelio".

Infine, in questo anno, caratterizzato dagli strascichi della pandemia e dalla crisi internazionale legata al conflitto in Ucraina, l’Ufficio di Presidenza ha testimoniato "la sua vicinanza al territorio e la voglia di esserci per dare il suo contributo, camminando al fianco dei cittadini per rinforzare e costruire il sistema Valle d’Aosta".