Aosta: Approvato dalla Giunta Nuti il progetto collegamento rete teleriscaldamento Cogne Acciai Speciali Telcha

Telcha utilizzerà l’acqua di raffreddamento che raggiunge la temperatura di 90 gradi che sarà immessa direttamente nella rete di teleriscaldamento senza l’apporto di ulteriori fonti di produzione quali pompa di calore o co-generatore per innalzare la temperatura dell’acqua.

“Il target di energia recuperabile dalla Cas – spiega una nota municipale - è di 15 GWh all’anno, pari al 15% dell’energia del mix di produzione attuale, per un risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera quantificato in 3.000 tonnellate annue 16%”.

Il calore recuperato dalla CAS si aggiunge a quello in atto, mediante pompa di calore, attivo fin dalla nascita del servizio di teleriscaldamento, aumentando la quota prodotta da fonti rinnovabili.



L’intervento – previsto nella primavera 2023 per un totale di 1,2 km di tubazioni- interesserà alcune aree in concessione al Comune di Aosta ma di proprietà di VdA Structure: in particolare, si prevede l’uscita dall’area Cogne su via Lavoratori Vittime Col du Mont all’altezza delle torri di evaporazione Cas, da qui si proseguirà nell’area verde della pista ciclabile a Nord della carreggiata fino alla rotonda di ingresso alla Pepinière, dove si prevede l’attraversamento della strada fino all’ingresso nella proprietà VdA Structure.

Il tracciato procederà per il primo tratto verso Sud, fino a oltrepassare il fabbricato della Pepinière, per poi proseguire verso Est interessando i piazzali a valle degli edifici fino a congiungersi con il tratto di pista ciclabile che percorre il perimetro dell’area, per poi collegarsi alla centrale di teleriscaldamento.



In capo alla società vi sarà obbligo di ripristinare a regola d’arte le proprietà comunali attraversate dagli scavi (aree verdi, pista ciclabile, strada comunale, ecc.), nonché di versare una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. L’attivazione dell’impianto è prevista nell’autunno del prossimo anno.