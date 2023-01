Pubblicati i primi tre bandi della nuova programmazione 2023/27 dei fondi europei

Si tratta degli interventi SRB 01 Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna, che prevede l’erogazione di un’indennità annuale per ettaro a compensazione degli svantaggi che gli agricoltori valdostani devono affrontare per svolgere il loro lavoro in aree di montagna, SRC 01 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000, che riconosce agli agricoltori un pagamento annuale per ettaro per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli e dalle restrizioni applicati nelle aree Natura 2000, e SRA30 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali, che sostiene gli allevatori che si impegnano a sottoscrivere una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento del loro bestiame.

È importante ricordare che la raccolta delle domande per i tre interventi è avviata attraverso una procedura “condizionata”, ovvero subordinata, da un lato, all’approvazione delle prossime modifiche al PSP 2023/27 e alle singole schede degli interventi da parte della Commissione Europea e, dall’altro, all’approvazione del CSR 2023/27 da parte del Consiglio regionale. Tali modifiche potrebbero comportare significativi adeguamenti alle condizioni di partecipazione e ai premi previsti dai tre interventi in questione.

Trattandosi di interventi che prevedono impegni annuali, per beneficiare degli aiuti gli agricoltori sono tenuti al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi previsti a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2023.

Secondo l’Assessore Davide Sapinet « è stato portato avanti un importante lavoro da parte di tutte le strutture dell’Assessorato, in collaborazione con AREA VdA e in accordo con i Centri di assistenza agricola, per far sì che il passaggio alla nuova programmazione 2023/27 avvenga in continuità con quella passata e in modo progressivo. Questo faciliterà senza alcun dubbio gli agricoltori nell’accedere alle opportunità che sono loro offerte.»

I bandi sono pubblicati sul sito internet della Regione, nel Canale tematico Agricoltura (www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura), e sul sito di AREA VdA (www.area.vda.it).

Le domande devono essere presentate attraverso i Centri di Assistenza Agricola, dopo l’aggiornamento del fascicolo aziendale e nel rispetto delle ulteriori disposizioni che saranno emanate dall’Organismo pagatore AGEA.

Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere chiesti all’Autorità di gestione e ad AREA VdA. Le spiegazioni su aspetti di carattere generale saranno anche pubblicate sul sito internet www.area.vda.it.

Parallelamente all’avvio dei nuovi bandi a valere sulla programmazione 2023/27, che fanno quindi riferimento ad una nuova normativa e a nuove risorse finanziarie, rimangono ancora in vigore i sostegni previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/22, nell’ambito del quale saranno pubblicati in primavera i bandi per accedere agli aiuti previsti dalla misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e dalla misura 11 Agricoltura biologica.