Almanach de lundi 2 janvier saint Oyen

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 2 gennaio

Casa parrocchiale di Quart - ore 10.30

Incontro con il Clero della zona IV e pranzo fraterno

Martedì 3 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 4 gennaio

Vescovado -pomeriggio

Udienze

Venerdì 6 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

Pontificale per la Solennità dell'Epifania del Signore

Domenica 8 gennaio

Cattedrale - 7.30

S. Messa

Lunedì 9 gennaio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 10 gennaio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 11 gennaio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 12 gennaio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 13 gennaio

Seminario - ore 17.30

Riunione della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Sabato 14 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 15 gennaio

Torino, Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione episcopale di Mons. Alessandro Giraudo

Vescovo Ausiliare di Torino

LE MESSAGER RICORDA Nouvel an Narie Mère de Dieu

La chiesa ricorda San Basilio Magno Vescovo e dottore della Chiesa

Nato intorno al 330 in Cappadocia, a Cesarea, oggi la città turca di Kaysery, Basilio proveniva da una famiglia dalla profonda spiritualità. Oltre ai genitori anche tre dei suoi nove fratelli sono annoverati tra i santi. Prima di essere vescovo nella sua terra natale, aveva vissuto in Palestina e Egitto. Vi era stato attratto dal richiamo del deserto e della vita monastica. Fu in solitudine che, insieme con Gregorio di Nazianzo conosciuto durante gli studi ad Atene, elaborò la regola per i monaci basiliani, che sarà imitata anche in Occidente. Visse appena 49 anni ma la sua intensa e profonda attività di predicatore gli valsero il titolo di «Magno». Ricevette l'ordinazione sacerdotale verso il 364 da Eusebio di Cesarea cui successe sulla cattedra vescovile nel 370. Durante il servizio episcopale si impegnò attivamente contro l'eresia ariana. Morì l'1 gennaio 379 a Cesarea dove fu sepolto. Tra le sue opere dottrinali si ricorda soprattutto il celebre trattato teologico sullo Spirito Santo.

Il sole sorge alle ore 8,11 e tramonta alle ore 16,56.