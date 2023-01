“I Musicanti di Brema” ad Aosta nel salone della Biblioteca Ida Desandré

L’appuntamento è in programma alle ore 17 di giovedì 5 gennaio 2023 nella sala polivalente della Biblioteca comunale. L’ingresso, gratuito, sarà consentito fino a esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione. “I musicanti di Brema” è un’interpretazione dinamica e coinvolgente per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Il musicista, docente e formatore Luca Gambertoglio, nei panni del simpatico scrittore di Bretella, in compagnia della sua vecchia macchina da scrivere e di divertenti oggetti sonori, inventa una storia dedicandola ai bambini, accompagnato da Andrea Costamagna, in arte Cravattino, con la fisarmonica e alcuni strumenti giocattolo. Prende vita così uno spettacolo verbale gestuale, visivo e sonoro che racconta di un asino, un cane, un gatto e un gallo, rifiutati per diversi motivi dai loro padroni, che si uniscono per andare a Brema e cambiare vita: diventare dei musicisti. Grazie alla collaborazione reciproca riescono a superare gli ostacoli e compiere una grande impresa.