Aumentano i positivi covid in VdA e nell'ultima settimama due decessi

Tende a diminuire l'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia, 207 casi su 100mila abitanti. In calo anche l'Rt, 0,84. Lieve flessione del tasso di occupazione dei posti letto in area medica, 13%, mentre resta sostanzialmente stabile terapia intensiva, 3,2%.

In Valle d'Aosta nell'ultima settimana sono stati rilevati 229 casi positivi contro i 179 della settimana dal 16 al 22 dicembre mentre i decessi da 1 sono saliti a 2 con un tasso di positività del 16,6%; un punto in più rispetto al precedente rilvamento. I Positivi complessivi sono attualmente 1379 contro i 1148 dellaseetimaba 12-22 dicembre.

Ma la doccia fredda arriva dal ministero della Salute, la circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23' recita così: "Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l'influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione".

Rafforzare sorveglianza e sequenziamento

Rafforzare i sistemi di sorveglianza e aumentare i sequenziamenti genomici per rilevare nuove varianti del virus SarsCoV2. Specifica anche questo la circolare. Sarà "essenziale assicurare un volume di sequenziamento sufficiente per monitorare i virus in circolazione e l'emergenza di nuove varianti e un'adeguata capacità diagnostica dei laboratori.

Pertanto, è fortemente raccomandato, per lo meno in ospedali e pronto soccorso, raccogliere campioni da sottoporre a test molecolare, per garantire in ogni Regione un numero minimo di campioni da genotipizzare"Mascherine al chiusoUso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sale anche su questo il livello di attenzione, secondo la circolare del ministero.

Verifica dei posti letto e terapie intensive nelle Regioni

"Indispensabile che i servizi sanitari regionali verifichino e, se necessario, rafforzino lo stato di preparazione al fine di fronteggiare un eventuale aumento della domanda di assistenza per i casi di SarsCoV2".

In particolare la circolare raccomanda la verifica dei posti letto in ricovero e terapia intensiva; l'approvvigionamento di dispositivi, farmaci, vaccini; la disponibilità di personale sanitario formato che "possa supportare reparti e servizi territoriali nel caso di un aumento dei casi tale da superare l'attuale capacità dei sistemi assistenziali".

La situazione dei contagi

Tra l'inizio di giugno e la metà di luglio del 2022, nell'UE/SEE i casi di COVID-19 sono triplicati, dopodiché il numero di casi è tornato a diminuire.

Al termine della settimana 48 del 2022 (settimana conclusasi il 4 dicembre), nell'UE/SEE, il numero di casi di malattia da COVID-19 è aumentato del 4% rispetto alla settimana precedente, mentre il tasso di mortalità da COVID-19 ha continuato a diminuire e entrambi gli indicatori di occupazione in area medica e in terapia intensiva rimangono attualmente stabili.

Inoltre, la frequenza di riscontro della variante virale BQ.1, caratterizzata da una maggiore capacità di immuno-evasione, continua ad aumentare.

Resta dunque di fondamentale importanza monitorare la situazione epidemiologica, considerando anche che il quadro è complicato dalla co-circolazione di altri virus respiratori, primi fra tutti quelli dell’influenza.