In edicola il nuovo numero di La Tsapletta

E' in distribuzione gratuita nelle edicole di Courmayeur, in Municipio e in biblioteca, il nuovo numero del trimestrale della biblioteca comunale “La Tsapletta”

Il racconto degli ultimi eventi di attualità che hanno interessato il Comune, quali il Welcome Winter, la presentazione del primo piccolo manuale di glaciologia per le famiglie “I ghiacciai di Courmayeur Mont Blanc”, e ancora l’inaugurazione dell’esposizione Ski Vintage Posters presso la sala espositiva della Chiesa Valdese, aprono questo numero.

La Val Ferret è poi al centro di alcuni articoli, in prima battuta quello relativo alla sperimentazione avviata da qualche settimana per l’accesso automatizzato e la sosta a pagamento, nuovo approccio scelto dall’Amministrazione comunale per dare una risposta ad una questione annosa. Il secondo articolo, a firma di Césarine Pavone, torna su questo delicato tema ripercorrendo, attraverso un interessante approfondimento, la storia dell’accesso alle valli (Veny e Ferret) a partire dagli anni 30 del Novecento fino ai nostri giorni. Sempre a firma di Césarine Pavone anche l’articolo dal titolo “Patois: una lingua priva di futuro indicativo o di un futuro tout court?”, che torna a parlare della lingua del cuore dei Valdostani, attraverso un approfondimento che, partendo da considerazioni attuali, ripercorre in sintesi la storia e le azioni di difesa e divulgazione del francoprovenzale in Valle d’Aosta.

Particolare attenzione è dedicata alle quattro pagine di Courmayeur Climate Hub, l’approfondimento che spiega il progetto di riqualificazione di una porzione del complesso edilizio dell’Ex Hotel Ange e il recupero dei dipinti murari presenti internamente. Intorno a questa azione sono, infatti, definite altre linee di intervento che puntano su un programma di attività e iniziative specifiche ed innovative, rivolte soprattutto alle nuove generazioni. Il tutto grazie ai finanziamenti del bando Borghi del PNRR. Tutti i dettagli nell’articolo.

Di “Evoluzione del diritto della montagna e dei nuovi nodi da sciogliere”, si parla nell’articolo a firma di Maurizio Flick, Componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur, mentre Elettra Gallone è stata intervistata da Guido Andruetto. Un’interessante chiacchierata che porta il lettore alla conoscenza di questa giovane filmmaker, regista e fotografa, che si alterna tra Milano e Courmayeur.

Il programma degli eventi della Biblioteca di Courmayeur e altri articoli arricchiscono questo nuovo numero de La Tsapletta che come sempre è possibile scaricare, in formato pdf, anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.