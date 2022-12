Lavori di riqualificazione aeroporto, in cassaintegrazione i dipendenti

Mentre ripartono i lavori per la riqualificazione dell aeroporto, si preannunciano mesi di cassa integrazione per i dipendenti Àvda. Una situazione preannunciata dalla Società alle organizzazioni sindacali. “È assurdo che si parli di sviluppo dell’aerostazione, quando poi i lavoratori sono costretti a stare a casa” dichiarano i sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Savt, che sottolineano : “Il canone versato dalla Regione è fermo da anni e in più mancano i Vigili del fuoco per assicurare voli commerciali, che potrebbero portare introiti utili alla società e di riflesso ai lavoratori”.