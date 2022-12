ERIK LAVEVAZ IL POLITICO DEL 2022

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti diceva Winston Churchill. E lui, Erik Lavevaz, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessore ad interim all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, pare abbia fatto dell’aforisma del grande statista la sua stella polare dell’agire politico.

Dal sito web del Consiglio Valle si apprende che è nato ad Aosta il 15 febbraio 1980, residente a Verrayes, Erik Lavevaz è laureato in fisica delle tecnologie avanzate all'Università degli studi di Torino. Imprenditore, ha sviluppato metodologie di progettazione e di costruzione innovative sia nel campo dell’organaria classica che nel campo dei cosiddetti organi virtuali.

È stato eletto Sindaco del comune di Verrayes per la prima volta nel 2005 e poi confermato nel 2010 e nel 2015. Dal 2015 al 2019 è stato anche Presidente dell'Unité des Communes Mont Cervin. Dal 2018 al 2020 è stato Presidente del movimento politico Union Valdôtaine. Nel 2018, si candida alle elezioni regionali nella lista dell'Union Valdôtaine: entra in Consiglio regionale il 20 dicembre 2019 come Consigliere supplente. Si ripresenta alle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 e con 823 preferenze conferma la propria elezione: il 21 ottobre 2020, a inizio della XVI Legislatura, è eletto Presidente della Regione. Il 26 maggio 2021, assume l'interim dell'Assessorato all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, a seguito delle dimissioni di Chiara Minelli.

Forse, proprio la sua specializzazione in campo organario, nonostante le stonature politiche della sua maggioranza in Consiglio Valle da oltre 18 mesi riesce a dirigere i 16-17 musicanti che suonano con uno spartito del tutto personale la sinfonia “il mio tempo verrà” dedicata ad una prestigiosa poltrona.

Non sappiamo ancora fino a che punto la sua disarticolata maggioranza durerà e le iniziative che Lavevaz sta studiando per dare alla Valle d’Aosta una maggioranza degna di essere chiamata maggioranza. Ma siamo convinti che ha tutto il tempo per scrivere il futuro, il suo e il nostro e quello della Petite Patrie.

In 18 mesi ha dato dimostrazione di grande capacità di guida nel gestire i malpancisti. In 18 mesi con la sua giunta ha saputo gestire la crisi provocata dalla pandemia. In 18 mesi, con il resto della sua Giunta dopo l’uscita dalla maggioranza, ha dato ossigeno – con una serie di provvedimenti coraggiosi – all’economia valdostana e ha saputo dare le risposte che tante famiglie si aspettavano.

E’ rimasto fermo contro le tirate di giacca per le convenienze degli uni o degli altri e per aver dato prova di una leadership morale risoluta in un mondo dove scarseggia.

Ora è alle prese con chi guarda a destra. E’ alle prese con chi vuole portare la l’Uv nella morsa mortale del populismo, del sovranismo, dei putiniani.

Erik Lavevaz è la persona più paziente del Consiglio Valle ma anche dell’Union Valdotaine; movimento che dimostra gravi carenze di leadership ma ricca di caporali senza esercito in grado di comandare a male pena un plotone.

Come Penelope continua a tessere la tela per far restare il suo movimento dentro i binari tracciati dai padri dell’Autonomia e dai fondatori dell’Uv. Tesse la sua tela pazientando ripartendo sempre dal zero voluto da chi guarda a destra. E così paziente torna e ritorna e aspetta che gli organi del suo movimento decidano definitivamente. Dopo di che sarà lui a scegliere il suo futuro.

Lavevaz ha la pazienza di zio Tobia. Ricordate la storiella di Tristram Shandy ‘la mosca di zio Tobia? “Va’, disse mentre era a tavola a una grossa mosca che gli aveva ronzato sul naso e lo aveva crudelmente tormentato per tutto il pranzo, quando, dopo infiniti tentativi, finalmente riuscì ad acchiapparla al volo. «Non voglio farti del male», disse mio zio Tobia, alzandosi e attraversando tutta la stanza con la bestiola fra le dita, «non ti torcerò un capello.» E frattanto apre la finestra e allarga le dita per renderle la libertà: «Va’, poveraccia. Perché dovrei farti del male? Il mondo è certamente largo abbastanza per contenere tanto te che me”. Fine della storiella che riprende però l’indulgenza e la mitezza di Erik Lavevaz che prima o poi ricorderà malpancisti rossoneri simpatizzanti della destra che solo a inizio mese è stato approvato, dalla maggioranza che vogliono cambiare, il Bilancio regionale e che a settembre la maggioranza a corrente alternata ha eletto il deputato della Valle d’Aosta e che per pochi voti non è stato eletto il senatore della coalizione di autonomista Pd e si potrebbe proseguire a lungo.

Mac McCleary, protagonista di Man against the mob disse più o meno che la pazienza è qualcosa che si ammira nel guidatore dietro voi e si disprezza in quello che sta davanti.

Forse pensava a Erik Lavevaz e ai malpancisti che lo sopportano perché non hanno il coraggio di rimuoverlo.