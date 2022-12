Concessioni idroelettriche, perché sono un’opportunità di rilancio per l’Italia

Guardando più da vicino il panorama delle FER nel nostro Paese, è l’idroelettrico la prima fonte rinnovabile per la generazione elettrica, raggiungendo quota 40,7%, mentre il fotovoltaico si ferma al 21,3% e l’energia eolica al 16,0% in base ai dati forniti dallo studio pubblicato da The European House – Ambrosetti.

Secondo gli analisti, non ci sono dubbi che sia il settore idroelettrico a svolgere un ruolo fondamentale nell’attuale crisi energetica, contribuendo a garantire per primo la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità del sistema energetico italiano. Non solo: la ricerca evidenzia che il primato dell’idroelettrico rappresenta una risorsa strategica anche nella politica energetica che il nostro Paese deve attuare per raggiungere gli obiettivi europei fissati entro il termine stringente del 2030 e poi quelli di lungo periodo previsti per il 2050. Risulta quindi necessario non solo preservare, ma soprattutto incrementare la produzione di energia rinnovabile prodotta dall’idroelettrico.

In che modo? Lo studio fornisce una serie di soluzioni, tra le quali la necessità di far ripartire gli investimenti per la manutenzione e l’ammodernamento delle centrali idroelettriche in Italia al fine di accelerare la transizione energetica, studiare i limiti dell’attuale assetto normativo e legislativo europeo e italiano e proporre un nuovo modello di assegnazione delle concessioni idroelettriche.