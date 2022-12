Concert du Nouvel An

Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste

Direttore, Lino Blanchod

Solista, Marco Ozel Ballot – Sax Contralto

giovedì 5 gennaio 2023, ore 21

Auditorium, Pont-Saint-Martin

L'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste nasce nel 1985. A partire dagli anni novanta il gruppo estende la sua attività partecipando ai più prestigiosi concorsi internazionali per orchestra di fiati ottenendo numerosi primi premi. Si menzionano tra gli altri le vittorie, con la menzione d’onore a Valencia al “Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia”, il primo posto al “World Music Contest” di Kerkrade (Olanda), i concorsi vinti a Pesaro e Brescia; in ultimo, nell’aprile 2022 l’Orchestre d’Harmonie si è aggiudicata per la terza volta (unica formazione ad aver bissato e triplicato la vittoria) su tre partecipazioni il trofeo “Flicorno d’Oro” dell’omonimo concorso di Riva del Garda (Tn).

Attualmente il gruppo è rimasto in Italia l’unica formazione di Categoria Eccellenza ancora in attività. Ha collaborato, inoltre, nel corso degli anni, con numerosi compositori, direttori e solisti di fama internazionale attivando anche corsi di formazione e masterclass strumentali e di direzione.

Per il Concert du Nouvel An 2023 l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste proporrà un repertorio di ricerca su brani, di autori italiani, composti nella fine del XIX secolo e non più eseguiti. Il progetto è nato in collaborazione con la classe di Strumentazione e Composizione per Orchestra di Fiati del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza del docente M° Angelo De Paola. Coloro che hanno svolto l’impegnativo lavoro di trascrizione dei brani per l’organico attuale dell’orchestra dirigeranno sul palco dell’Auditorium il brano da loro elaborato.

Programma

Giuseppe Piantoni Medea Marcia Sinfonica

Giovanni Bancheri Candia Risorta Fantasia Sinfonica

Domenico Gatti Sul Po Fantasia Sinfonica

Ermanno Picchi Concerto Solo Sax Alto Mib

Giuseppe Vaninetti Il Risorgimento Fantasia da concerto

Renzo Masutto Cristoforo Colombo Poema Sinfonico

