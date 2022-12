E' guerra di comunicati tra sindacati e Core Informatica

Abbiamo letto con sorpresa i toni quanto mai surreali dei vertici della Core Informatica che sostengono come le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil abbiano diffuso notizie false in merito alle tredicesime non pagate dalla stessa azienda e affermando che invece i 200 dipendenti hanno ricevuto tutti la tredicesima. Naturalmente non è vero ciò che afferma l'Amministratore Unico e rimandiamo al mittente le accuse. Nella mattinata del 23 dicembre i lavoratori della Core Informatica non avevano ancora ricevuto la tredicesima. I bonifici (alcuni in modalità istantanea) sono partiti, stranamente, dopo la proclamazione dello sciopero da parte di Fim e Fiom. Qualche lavoratore ha ricevuto la tredicesima nella tarda mattinata del 23 dicembre, tutti gli altri dipendenti se la sono vista accreditata il 27 dicembre, quindi oltre il termine consentito dalla legge. “Nessuna notizia falsa e i toni dell’Amministratore Mascolo la dicono lunga sul rapporto discutibile dell’Azienda con alcune organizzazioni sindacali. Oltre tutto “sbeffeggiare” uno sciopero come ha fatto l’Amministratore Unico Mascolo è vergognoso”.

Continuano FIM e FIOM “Alla Core Informatica in questo periodo sono tanti i lavoratori in smart working, senza contare l’elevato numero di lavoratori interinali. Lo sciopero è lo strumento più importante a disposizione dei lavoratori per affermare il proprio punto di vista e i propri diritti. Quindi non c’è proprio nulla da sbeffeggiare, rimarcando i numeri delle adesioni. Noi ci atteniamo ai fatti e il fatto in questione è che le tredicesime non sono arrivate a tutti i dipendenti Core il 23 dicembre, termine previsto dalla legge ( lo ribadiamo). Invece i lavoratori” in somministrazione”, che dipendono quindi da altri datori di lavoro ( non dalla Core Informatica per capirci) l’hanno ricevuta il 23 dicembre“. "Sulle affermazioni nei riguardi di altre organizzazioni sindacali - proseguono Fim e Fiom- non facciamo alcun commento, le affermazioni dell’Amministratore Mascolo si commentano da sole" . "Noi abbiamo "questo difetto", stare dalla parte dei lavoratori e vigilare affinché i loro diritti non vengano calpestati. Pronti ad andare anche per le vie legali, soprattutto dopo le affermazioni fatte dall'Amministratore Unico Mascolo “ concludono i sindacati.