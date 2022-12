Gressan: La forca caudina della spesa corrente assorbe quasi il 72% delle risorse; 1,5 mln destinati agli investimenti

La commune de Gressan est l’une des premières qui approuve son document comptable, le dernier délai est le 31 décembre, et ça d’une part démontre la grande capacité de travail des bureaux comptables et techniques et de l’autre, un bon dynamisme de la part des administrateurs qui avec l’approbation du bilan pourront bien commencer à travailler en plein régime. Il sindaco Michel Martinet ha esordito così nell’illustrare oggi al Consiglio comunale di Gressan il bilancio di previsione 2023-2025.

Le maire a souligné : «Les lignes programmatiques budgétaires et les programmes pluriannuelles de prévision concernant les années 2023/2025, qui maintenant je Vous soumets à l’approbation, doivent être encadrées dans une situation de stabilité économique et législative précaire. Cette situation a imposé et impose, une surveillance attentive des changements des lois et des relatives ressources disponibles et c’est facile donc que ce document au cours de l'année pourra avoir des changements».

Il bilancio di previsione rappresenta certamente uno degli atti più significativi dell’azione amministrativa, in quanto definisce le linee principali di intervento nei vari settori, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse provenienti dai vari canali di entrata e destinando in modo mirato specifici stanziamenti ai vari capitoli di spesa.

E in tal senso Martinet ha posto l’accento che il tutto è stato possibile perché da una parte l’amministrazione regionale ha confermato le stesse risorse finanziarie dello scorso anno per ciò che riguarda i trasferimenti agli enti locali. Infatti, sono stati trasferiti ai comuni valdostani 6 milioni di euro in più per le spese correnti “che però – ha ipotizzato Martinet - con molta probabilità dovranno essere trasferiti alle unitées des Communes perché le spese correnti delle stesse, dovendo sostenere principalmente servizi alla persona sono aumentati a dismisura, basti pensare all’aumento dell’energia elettrica, al riscaldamento e all’aumento contrattuale del personale delle nostre micro comunità”.

Guardando al domani il Sindaco si è detto fiducioso perché “pare che l’economia inizi a dare qualche segnale di miglioramento dal periodo del covid e l’IRPEF sia quindi in aumento, il che significa che per il futuro, i bilanci comunali possano avere una maggiore disponibilità di risorse, auspichiamo quindi possa tradursi a livello più generale in un consolidamento di questi segnali positivi, ai quali si unisce la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del nostro Comune, che pur avendo come tutti gli Enti Locali attraversato anni piuttosto difficili, presenta conti in ordine, solidi equilibri patrimoniali, assoluto rispetto dei parametri”.

Il Bilancio di Previsione è accompagnato dal parere favorevole dell’Organo di Revisione, dott. Davide CASOLA, che certifica la regolarità del prospetto contabile, la congruità e l’attendibilità delle previsioni, la conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria, la salvaguardia degli equilibri, il rispetto dei limiti disposti dalle norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il sindaco Michel Martinet

Dal bilancio che presenta una disponibilità di poco superiore a 8 milioni di euro emerge che non ci saranno aumenti delle indennità degli amministratori; sono impegnati1,5 mln di euro per investimenti; l’esenzione dell’Imu per i proprietari di immobili dati in uso a profughi ucraini e che, soprattutto, il documento contabile è condizionato dagli aumenti del costo dell'energia, del riscaldamento e il rinnovo contrattuale del personale.

Le entrate tributarie ammontano a oltre 2,8 milioni.

L'ammontare delle spese correnti, per l’anno 2023, è pari al 71,75% della spesa totale. La guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia, l’aumento del costo delle materie prime, l’aumento spropositato dell’inflazione ed il rinnovo contrattuale dei dipendenti hanno fatto sì che la spesa corrente aumenti considerevolmente e solamente una buona gestione del bilancio con un’attenzione certosina all’aspetto delle uscite correnti ha permesso di chiudere il bilancio con una buona dose di sicurezza contabile.

Nutrito ed articolato si presenta il piano delle opere in conto capitale, e si indirizza in svariati ambiti di competenza, confermando da una parte una attenzione alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, elemento che riteniamo indispensabile per una sana e lungimirante amministrazione e dall’altra, ad investimenti mirati per opere pubbliche che sono necessarie per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e l’aspetto del nostro comune.

“Le risorse destinate ai lavori pubblici – ha precisato il sindaco - vedranno impegnata l’amministrazione comunale da una parte a raggiungere gli obiettivi prefissati dal programma di governo, dall’altra ad una attenta analisi delle reali necessità della nostra comunità così da destinare gli investimenti in modo mirato ed oculato, evitando di realizzare strutture dai costi di gestione elevati che avrebbero un impatto importante sulle spese correnti dei prossimi bilanci”.

In particolare le voci principali sono:

- Realizzazione della nuova sala del consiglio comunale e spostamento degli uffici della polizia municipale; 561.000 €

- Messa in sicurezza e realizzazione del marciapiede su strada comunale Taxel – les Iles. 600.000 €

- Efficientemento energetico strutture comunali. 50.000 €

- Realizzazione II lotto strada Vachère 175.000 €

- Realizzazione pozzettoni su retta acquedotto comunale 140.000 €

“Il bilancio di previsione presentato oggi – ha concluso il sindaco - costituisce un ulteriore concreto tassello al completamento del programma amministrativo presentato agli elettori, e di questi tempi non è cosa da poco”.