Sottoscritto l’accordo per indennità Covid ai lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz

“Un percorso lungo e difficile che ci ha visti impegnati su vari tavoli per vedere riconosciuto l’indennizzo al personale della Casa di Riposo J.B. Festaz, unico ente del Comparto escluso dalle disposizioni della Legge Regionale 8, art 22, del 2020. Riteniamo fondamentale che non si creino disparità trà il personale che opera nei vari ambiti sanitari e sociali, come ad esempio quelle figure strategiche che durante l’emergenza Covid- 19 hanno garantito servizi essenziali e che hanno visto coinvolti tutti i lavoratori della cooperazione sociale e della sanità privata che con la loro professionalità hanno contribuito ad uscire dalla pandemia. Lavoro, dignità e pari diritti".

CISL FP UIL FPL Chiara Pasqualotto Pau Nicola