Aosta: Approvato bilancio che pareggia sulla cifra di 99,6 milioni di euro

L’Assemblea ha espresso 19 voti favorevoli a fronte di 5 astensioni dei consiglieri dei gruppi di minoranza. Non si sono registrati voti contrari. L’approvazione è arrivata al termine di due giorni di seduta nel corso della quale erano state presentate congiuntamente dai gruppi di opposizione 28 mozioni collegate (oltre a un ordine del giorno). Circa due terzi di questi atti sono stati ritirati nella tarda mattinata di oggi, dopo una lunga sospensione dei lavori richiesta dalla minoranza consiliare.

«Per il secondo anno consecutivo – commenta la vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre – conseguiamo l’importante risultato di approvare il “previsionale” entro fine anno, circostanza che permetterà all’Amministrazione comunale di essere pienamente operativa già a partire dal 1° gennaio, evitando l’esercizio provvisorio nei primi mesi. A tale proposito, la Giunta non può esimersi dal ringraziare l’intera macchina comunale, a cominciare dalle figure apicali della dirigenza, per l’obiettivo raggiunto, ma ancor più per il grande sforzo profuso nel corso dell’anno che sta per concludersi, testimoniato dalla mole davvero notevole di deliberazioni assunte in tutti i settori dell’amministrazione, e dalla quantità di progetti avviati con i quali intendiamo orientare lo sviluppo di Aosta anche oltre l’orizzonte temporale della consiliatura.

Una vitalità, quella evidenziata da questa Amministrazione, riconosciuta dagli stessi gruppi di opposizione in Consiglio che, pur con comprensibili sfumature critiche, non hanno potuto fare a meno di riconoscere i progressi compiuti in diversi ambiti durante i lavori dell’Assemblea comunale. Ora si tratta di proseguire nel solco delineato dal Documento Unico di Programmazione, cercando, anche nel 2023, proseguendo l’iter dei dossier avviati, coniugando al meglio i tempi tecnici dei procedimenti amministrativi con il nostro desiderio di vedere trasformato quanto prima il capoluogo in una città più vivibile, moderna, attrattiva e competitiva»

La consigliera Cristina Dattola (Rv), nell'annunciare l'astensione del suo gruppo afferma: "È mancato un coinvolgimento nel processo decisionale. In questo documento di programmazione non si ha una visione vera e concreta ma una visione edulcorata". Le fa eco il consigliere Renato Favre (Fi): "Noi abbiamo cercato di esplicitare il nostro pensiero con i nostri interventi. Abbiamo spiegato che il Dup è un utile strumento di programmazione ci pronunceremo nel merito ma mano che gli indirizzi politici saranno attuati".



Chiude Bruno Giordano (Lega): "Di questo bilancio apprezziamo due fattori: l'equilibrio nel finanziare fin da subito tutti i servizi dell'ente, e questo è un fatto nuovo, e il fatto che con un programmazione minimamente migliorabile siamo rimasti all'approvazione del bilancio nell'anno solare. Questo consente la possibilità di poter spendere fin da subito i soldi".