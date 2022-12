Savt sur Dispositions provisoires et urgentes concernant l'organisation du recrutement de personnel par l’ASL de la Vallée d’Aoste

Approuvé par la V Commission du Conseil Régional En soulignant que le bilinguisme et la langue française en particulier, ne sont pas un obstacle, mais une richesse pour la Vallée d’Aoste, il convient de souligner que tout effort visant à accroître les ressources humaines au sein du système de santé régional mérite notre attention, sans que cela puisse remettre en cause les piliers fondamentaux de l’autonomie, et encore moins que l’on transmette l’idée que le bilinguisme est à la racine des problèmes de la Santé Valdôtaine. En plus que la langue ce n’est pas le problème est également démontré par le fait que ceux qui sont allés en Suisse, n’ont eu aucun problème d’ integration, bien au contraire, aussi merci à leurs connaissances linguistiques.

Au contraire, il est largement admis que ce problème résulte de choix nationaux liés aux numéros d’accès aux parcours de formation et de mauvaise planification des besoins du personnel. Il conviendrait au contraire de trouver des solutions structurelles pour améliorer le système de santé afin de créer en faveur de tout le personnel de santé des conditions d’attractivité non seulement économique mais aussi logistique par exemple comme support crédans la recherche d’un logement (à des prix modérés avec des conventions régionales), ainsi que la mise en œuvre d’un programme de protection sociale, en faveur de tout le personnel dépendant de l’ ASL de la Vallée d’Aoste, afin que le bien-être devienne la véritable ressource pour attirer les professionnels de la santé.

Enfin et surtout, il serait utile de réfléchir sans préjugés sur la régionalisation du contrat de santé, qui pourrait et devrait répondre plus rapidement et plus efficacement aux nouvelles exigences générales de la Santé Publique Valdôtaine.

Secrétariat SAVT Santé